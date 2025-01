Marco Liorni Covermedia

Dopo aver brillantemente condotto «L'Anno che Verrà» su Rai 1, Marco Liorni si prepara a un 2025 ricco di impegni e novità nel panorama televisivo italiano.

Covermedia Covermedia

La notte di San Silvestro ha visto Liorni al timone del tradizionale show di Capodanno, «L'Anno che Verrà».

La serata trasmessa in diretta da Reggio Calabria ha registrato ottimi ascolti, con una media di oltre 5 milioni di telespettatori e uno share del 36,8%. Poco prima di prendere la parola sul palco, il conduttore ha dichiarato: «Mi emoziona presentare la serata per l'arrivo del 2025 ed entrare in tantissime case. Ho avuto 12 mesi pieni di impegni, a cominciare da "L'Eredità"».

Il nuovo anno si preannuncia altrettanto intenso per Liorni. A partire dall'11 gennaio, sarà alla guida della nuova edizione di «Ora o mai più», il talent show di Rai 1 che offre una seconda opportunità ad artisti del passato. Il cast dei concorrenti include nomi come Valerio Scanu, Loredana Errore e Pierdavide Carone, mentre tra i coach figurano Patty Pravo, Donatella Rettore e Marco Masini.

Inoltre, Liorni continuerà la conduzione de «L'Eredità», consolidando il suo ruolo di volto di punta dell'intrattenimento di Rai 1. La sua versatilità e professionalità lo rendono una figura centrale nel palinsesto della rete, capace di spaziare con successo tra diversi format televisivi.

Con un'agenda così ricca, il 2025 si prospetta come un anno di ulteriori affermazioni per Marco Liorni, pronto a intrattenere e sorprendere il pubblico italiano con nuovi progetti e sfide professionali.