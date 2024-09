Marco Mengoni

Il cantante aveva un legame profondissimo con lei, a cui aveva dedicato la vittoria di Sanremo 2023, e ora si trova circondato dall'affetto dei suoi fan e della sua comunità.

Marco Mengoni, il noto cantautore italiano, sta affrontando un doloroso lutto: la madre, Nadia Ferrari, si è spenta il 22 settembre a 60 anni, dopo una lunga malattia.

Originaria di Ronciglione, in provincia di Viterbo, Nadia era una figura fondamentale nella vita di Mengoni, come lui stesso ha più volte raccontato. La donna ha sempre sostenuto il figlio nella sua carriera artistica, incoraggiandolo fin da giovane a seguire la sua passione per la musica.

Mengoni, profondamente legato alla madre, le aveva dedicato la vittoria del Festival di Sanremo 2023 con il brano «Due vite», e anche il brano «Luce», tratto dal suo album Materia (Terra), è un omaggio a lei e al padre.

Era una donna riservata

Nadia Ferrari era una donna riservata, lontana dai riflettori, ma sempre orgogliosa dei successi di Marco, che l'ha spesso descritta come la sua più grande sostenitrice.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti i fan del cantante, che si sono stretti attorno a Mengoni in un caloroso abbraccio virtuale. Il funerale di Nadia Ferrari si terrà a Ronciglione, dove la comunità si unirà al dolore del figlio e del marito, Maurizio, per l'ultimo saluto.

Mengoni, che ha sempre mantenuto uno stretto legame con la sua famiglia, ha raccontato di dovere ai genitori l'educazione, i valori e il sostegno che hanno contribuito a forgiare non solo la sua carriera artistica, ma anche il suo percorso di vita personale.

