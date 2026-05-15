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Festivla Marco Perego Saldaña, marito di Zoe Saldaña, arriva a Cannes con quattro film e un primato italiano

Covermedia

15.5.2026 - 13:00

Marco Perego Saldaña con Zoe Saldaña
Marco Perego Saldaña con Zoe Saldaña

Il produttore italiano sarà tra Palma d'Oro e Quinzaine durante il Festival dal 12 al 23 maggio.

Covermedia

15.05.2026, 13:00

15.05.2026, 13:04

Marco Perego Saldaña arriva a Cannes 2026 con quattro film tra concorso e Quinzaine.

L'artista e produttore italiano, sposato con l’attrice premio Oscar Zoe Saldaña dal 2013, sarà presente alla 79ª edizione di Cannes con tre titoli in corsa per la Palma d'Oro e una produzione selezionata alla Quinzaine des Cinéastes. Un traguardo raro per un produttore italiano sulla Croisette.

In concorso figurano «Paper Tiger» del regista americano James Gray, «Fjord» del cineasta romeno Cristian Mungiu e «Minotaur» dell'autore russo Andrey Zvyagintsev.

Alla Quinzaine des Cinéastes debutterà invece «Butterfly Jam» di Kantemir Balagov con Barry Keoghan e Monica Bellucci nel cast. I titoli compaiono nei programmi ufficiali del Festival e della Quinzaine.

«La comunità è la cosa principale. Sento questo spirito di rete tra creativi, senza frontiere», ha dichiarato Perego Saldaña ad ANSA, intervenendo anche sul dibattito nato attorno all'assenza di film italiani nelle principali sezioni competitive del festival.

Nato sul Lago di Garda nel 1979, il produttore vive tra Italia e Stati Uniti e ha appena terminato «Petrichor», nuovo progetto girato tra Brescia e il Garda.

Il Festival di Cannes 2026 si svolgerà dal 12 al 23 maggio sulla Croisette.

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