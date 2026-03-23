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TV «Mare Fuori» conferma le stagioni 7 e 8: «Abbiamo costruito un marchio»

Covermedia

23.3.2026 - 11:00

Maria Esposito
Maria Esposito

Dai record su RaiPlay all'annuncio Rai, la serie ambientata nell'IPM di Napoli rafforza il proprio impatto tra pubblico giovane e protagonisti di punta.

Covermedia

23.03.2026, 11:00

23.03.2026, 11:05

La conferma della settima e dell'ottava stagione di «Mare Fuori» consolida il percorso del drama prodotto da Rai Fiction e Picomedia, ormai stabilmente tra i titoli più performanti su RaiPlay.

Il debutto della sesta stagione ha riportato la serie in vetta alla piattaforma nei primi giorni di disponibilità, con una forte concentrazione di pubblico nella fascia 15-34 anni, segnale di una fidelizzazione che si rinnova stagione dopo stagione.

A sostenere questo risultato è soprattutto il cast, diventato il vero elemento distintivo del racconto. Al centro resta Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, figura chiave nella costruzione emotiva, affiancata da presenze ormai riconoscibili come il comandante interpretato da Carmine Recano e il personaggio di Beppe, interpretato da Vincenzo Ferrera.

Attorno a loro si muove un gruppo di interpreti che ha contribuito a rendere il progetto immediatamente identificabile.

«Il segreto è far entrare storie nuove mentre altre escono»

Non è un caso che la stessa interprete abbia sottolineato in più occasioni come «Rosa Ricci è fragile e forte allo stesso tempo», evidenziando la complessità di un personaggio che ha inciso in modo diretto sul legame con il pubblico.

Durante la presentazione della sesta stagione, il produttore Roberto Sessa ha spiegato che «il segreto è far entrare storie nuove mentre altre escono», indicando una linea narrativa destinata a proseguire nei prossimi capitoli.

La settima stagione entrerà in produzione entro il 2026, con riprese previste ancora tra Napoli e l’area campana, in continuità con le ambientazioni dell’IPM già utilizzate nelle stagioni precedenti.

Secondo le indicazioni emerse dalla produzione, l’obiettivo è mantenere la finestra di uscita tra RaiPlay e Rai 2 nel corso del 2027, con lo sviluppo già avviato delle nuove linee narrative che porteranno direttamente all’ottavo capitolo, già pianificato.

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