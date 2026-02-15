Mare Fuori

Sesta stagione di «Mare Fuori» in arrivo. La produzione ha confermato che la serie continuerà con altre due stagioni.

Covermedia Covermedia

I primi sei episodi della nuova stagione saranno disponibili a partire dal 4 marzo su Raiplay mentre per gli ulteriori sei servirà attendere l'11 marzo. Successivamente la serie tv andrà in onda in prima serata su Rai 2 in una data ancora da confermare.

Tra le new entry da segnalare la presenza di Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea Bocelli. A margine della presentazione della nuova stagione la giovane attrice ha dichiarato: «Fin da piccola ho sempre guardato Mare Fuori insieme ai miei genitori. Ed è stato un onore avere l'opportunità di far parte di questo progetto. Io vengo da un mondo completamente diverso, quello della musica, è stato un salto spaventoso», ma sul set «mi sono trovata benissimo con tutti».

Entra nel cast anche Cartisia Somma, figlia del noto attore Sebastiano Somma. Con il loro ingresso si rinnovano le storie della serie ambientata nell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli.

Ci saranno almeno altre due stagioni

Intanto la produzione ha confermato che la serie continuerà per almeno altre due stagioni.

La sinossi della sesta stagione, affidata all'Ansa, si legge: «Al centro delle vicende c'è ancora Rosa Ricci, l'ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L'arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà dinamiche e storie segnate dal crimine, ma anche dalla possibilità di invertire la rotta. Tra i nuovi ingressi anche una ragazza di buona famiglia Stella una giovanissima ragazzina, talento della musica educata rigidamente: si macchia suo malgrado di un terribile crimine pur di sfuggire all'oppressivo ambiente. E ancora, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso. Arriva anche un nuovo direttore dell'Ipm Stefano Stazi».