Ocean's 11

Dopo «Barbie», i due attori si preparano a lavorare insieme sul nuovo capitolo della saga, lanciata nel 2001 da Steven Soderbergh.

Margot Robbie e Ryan Gosling tornano in coppia per il prequel di «Ocean’s 11». A rivelarlo è il produttore Josey McNamara, intervenuto al London Film Festival, in cui ha definito i due attori «meravigliosi insieme».

«Tutto il mondo vuole vederli insieme in più progetti, anche al di fuori di questo di cui stiamo discutendo oggi», ha dichiarato McNamara alla première del film «Saltburn».

Pur non fornendo nessuna anticipazione sul progetto, McNamara promette che la pellicola sarà fedele alla saga originale, iniziata oltre 20 anni fa. «Non posso dire molto a proposito della pellicola, ma credo che stiamo cercando semplicemente di rendere onore alla serie. Sono entusiasta e non vedo l'ora che le persone possano vederlo quando sarà pronto».

Per Margot e Ryan sarà la terza esperienza insieme sul set dopo il grande successo di «Barbie», in cui interpretavano rispettivamente Barbie e Ken, e «La grande scommessa» del 2015.

Il prequel di «Ocean’s 11» in fase di sviluppo dal 2022

Secondo Deadline, il prequel di «Ocean’s 11» è in fase di sviluppo dallo scorso anno e, secondo alcune indiscrezioni, sarà ambientato in Europa negli anni ’60.

Il franchise Ocean è stato lanciato da Steven Soderbergh nel 2001. Il film originale, con un cast stellare composto da George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts, ha incassato oltre 450 milioni di dollari nel mondo.

Nel 2018 è stata prodotto «Ocean's 8», quarto film della saga con un cast di sole donne, tra cui Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Sarah Paulson.

