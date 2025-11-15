Margot Robbie interpreterà Catherine Earnshaw.

Trailer potente per la versione di Emerald Fennell: Jacob Elordi è Heathcliff, tra eros, gotico e polemiche.

«Cime tempestose» torna al cinema con un trailer oscuro e magnetico che mette al centro Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw. Accanto a lei, Jacob Elordi interpreta Heathcliff nell'audace adattamento diretto dalla regista Emerald Fennell, presentato da «The Guardian» e confermato da più fonti internazionali.

Un tono provocatorio

La Fennell rilegge il classico di Emily Brontë con una visione gotica, sensuale e volutamente anacronistica.

Nel trailer Robbie chiede: «Che cosa faresti, Heathcliff, se fossi ricco?». La risposta di Elordi: «Suppongo farei ciò che fanno tutti gli uomini ricchi... vivrei in una grande casa, sarei crudele con i miei domestici, prenderei moglie», anticipa il tono provocatorio scelto dal film. La regista ha definito il romanzo «un atto di masochismo estremo da adattare», sottolineando la sfida nel tradurre la violenza emotiva della storia.

Album ad hoc

Il film uscirà nelle sale italiane il 12 febbraio 2026. La colonna sonora è affidata a Charli XCX, che pubblicherà anche l'album tematico «Wuthering Heights», integrando cinema e musica in una strategia pop dal forte impatto.

Il trailer ha già acceso discussioni, soprattutto sulla scelta di Elordi come Heathcliff, personaggio che nel romanzo presenta tratti mediorientali o rom.

Margot Robbie, nel frattempo, seguirà una fitta agenda promozionale: press tour globali, anteprime dedicate e campagne digitali previste tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 per accompagnare il lancio internazionale del film.