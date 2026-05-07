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Serie Sky in arrivo Maria Chiara Giannetta in fuga con un baby boss in «Rosa Elettrica»

Covermedia

7.5.2026 - 16:30

Maria Chiara Giannetta
Maria Chiara Giannetta

La serie Sky debutta l'8 maggio tra camorra, tradimenti e inseguimenti attraverso l'Italia.

Covermedia

07.05.2026, 16:30

07.05.2026, 16:36

«In fuga con il nemico», la nuova serie Sky Original con Maria Chiara Giannetta, debutta l'8 maggio su Sky e NOW con sei episodi diretti da Davide Marengo, tratti dal romanzo di Giampaolo Simi.

L'attrice interpreta Rosa Valera, giovane agente del Nucleo Protezione Testimoni incaricata di trasferire Cocìss, baby boss di camorra interpretato da Francesco Di Napoli e pronto a collaborare con la giustizia. Quando però l'operazione viene compromessa, la ragazza rompe la catena di comando e fugge con lui attraversando l'Italia.

La miniserie costruisce così un road thriller tra criminalità organizzata, inseguimenti e sfiducia nelle istituzioni, allontanandosi dal classico poliziesco. Durante la presentazione della serie, la protagonista ha spiegato: «Il mio personaggio non è in cerca di una dimensione eroica», definendo il progetto anche «una fotografia generazionale».

Anche Francesco Di Napoli ha collegato la storia alla realtà delle periferie e dei giovani attratti dal denaro facile: «La strada facile non è sempre quella giusta», ha dichiarato parlando del suo personaggio.

Nel cast figurano anche Elena Lietti, Antonia Truppo e Pasquale Esposito. «Rosa Elettrica – In fuga con il nemico» sarà disponibile dall'8 maggio su Sky e in streaming su NOW.

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