Durante l'episodio del 19 novembre di «Uomini e Donne», Gemma Galgani ha dato vita a un acceso scontro con il cavaliere Mario, culminato in un gesto inaspettato. La tensione ha raggiunto livelli altissimi nello studio.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella puntata del 19 novembre di «Uomini e Donne», Gemma esplode contro Cinzia dopo aver scoperto che indossa un vestito regalato da Mario.

La dama definisce Cinzia «melliflua» e «l’offesa di tutte noi» e accusa Mario di essere falso e a suo agio nel gioco ambiguo tra le due donne.

Lo scontro degenera: urla, insulti, cerotto sulla bocca di Mario e chiusura totale di ogni rapporto, con lo studio trasformato in un’arena emotiva. Mostra di più

Nella puntata del 19 novembre di «Uomini e Donne», lo studio si è trasformato in un vero campo di battaglia emotivo. Gemma Galgani, nota per le sue reazioni appassionate, è stata al centro di un acceso confronto con il cavaliere Mario.

Come riferisce anche «Leggo.it», la scintilla è scattata quando Maria De Filippi ha notato che Cinzia, un'altra partecipante del programma, indossava un abito regalato da Mario.

Questa scoperta ha scatenato la furia di Gemma, che ha lanciato accuse pesanti: «Ha un quoziente intellettivo pari a quello di una medusa… È melliflua. Mi fai venire l’orticaria come la puntura di una medusa. Sei falsa…Sei l’offesa di tutte noi».

Gemma non si è fermata qui e ha accusato anche Mario di essere falso e di trovarsi a suo agio in una situazione ambigua: «Lei è il monumento della falsità insieme a quell'altro… tutti e due vi siete trovati insieme».

Nonostante i tentativi di difesa di Mario, Gemma ha chiuso ogni possibilità di dialogo.

Gianni Sperti è intervenuto chiedendo all'uomo cosa lo attirasse in Cinzia, e la risposta del cavaliere ha ulteriormente infiammato gli animi: «È una donna misteriosa, mi coinvolge… è molto interessante».

Già provata dalle vicende precedenti, Gemma ha perso completamente le staffe: «Ieri sono stata zitta perché mi hai rimbambita».

Lo studio diventa un'arena emotiva

Il culmine della tensione è stato raggiunto quando Gemma, tra urla e insulti, si è alzata per mettere un cerotto sulla bocca di Mario: «Testa bacata… non ti permettere! Tu tratti le donne in maniera pessima… ti metto questo sulla bocca così non parli più».

Mario, mantenendo la calma, ha risposto che aveva fatto bene a non volerla neppure come amica, mentre la donna ha continuato con la sua invettiva: «Ieri sono stata folgorata dalla faccia da str**** che ti ritrovi».

Dopo questo confronto, è evidente che tra Gemma e Mario non ci sarà più alcun tipo di rapporto, nemmeno amichevole. La tensione tra i due ha trasformato lo studio di «Uomini e Donne» in un teatro di accuse, urla e gesti plateali, dimostrando ancora una volta quanto il dating show possa diventare un'arena emotiva.