Maria De Filippi

Su Canale 5 andrà in onda uno speciale dedicato al giornalista con testimonianze e filmati inediti.

Sarà Maria De Filippi in coppia con Fabio Fazio a condurre uno speciale dedicato al compianto Maurizio Costanzo.

Tanti i filmati e le testimonianze inedite che renderanno omaggio al celebre giornalista, deceduto a 84 anni, il 24 febbraio 2023 a Roma.

La data della messa in onda su Canale 5 non è ancora ufficiale, mentre la location è confermata: si tratta del Teatro Parioli, che ha ospitato per tanti anni il «Maurizio Costanzo Show».

L’intento è quello di regalare ai telespettatori una retrospettiva ricca di aneddoti, grazie agli ospiti che ricorderanno con affetto le abilità dell’eclettico conduttore televisivo.

Anche Fabio Fazio, impegnato nella conduzione del programma «Che tempo che fa» sul canale 9 di Discovery, dopo la dipartita dalla Rai, ha deciso di unirsi alla celebrazione realizzata da Mediaset.

Covermedia