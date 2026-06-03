ConfessioniMaria De Filippi e il legame speciale col suo cavallo: «Quando vai a dormire ci pensi»
Covermedia
3.6.2026 - 16:30
La conduttrice Maria De Filipp racconta il legame speciale con il suo cavallo e il sogno coltivato fin dall'infanzia: «Mi chiedo come sta, se dorme pure lui».
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03.06.2026, 16:30
03.06.2026, 16:35
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Prima di diventare uno dei volti più amati della televisione italiana, Maria De Filippi aveva un sogno molto preciso: avere un cavallo tutto suo.
Molto prima di «Amici» e «C'è posta per te», la conduttrice immaginava di poter condividere le sue giornate con un cavallo. Un desiderio realizzato solo anni dopo e che ancora oggi occupa un posto speciale nella sua vita.
A raccontarlo è stata la stessa De Filippi a Piazza di Siena, il Concorso Ippico Internazionale di Roma ospitato a Villa Borghese, che nel 2026 celebra il centenario e la sua 93ª edizione.
Parlando della sua passione per il mondo equestre, la presentatrice ha descritto il legame profondo che la unisce al suo animale.
«C'è qualcosa che ti lega al cavallo che anche quando vai a dormire ci pensi al tuo cavallo. Pensi se sta dormendo, come sta», ha spiegato.
Più che l'aspetto agonistico, a conquistarla è il rapporto costruito giorno dopo giorno. «Sinceramente alla competizione vedo molto di più l'emozione di fare qualcosa insieme», ha aggiunto.
Per De Filippi non si tratta soltanto di uno sport o di un passatempo. Dietro quella passione c'è un sogno d'infanzia diventato realtà e un legame che continua anche lontano dal campo.