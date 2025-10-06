La conduttrice italiana Maria De Filippi (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Wire

Dopo anni di tentativi, Francesca Fagnani sembra aver convinto Maria De Filippi a partecipare alla nuova edizione di «Belve». La regina dei reality di Mediaset potrebbe addirittura avere un posto fisso nel programma di Rai 2.

Francesca Fagnani avrebbe finalmente ottenuto un sì da Maria De Filippi per la partecipazione alla prossima edizione di «Belve», che inizierà il 28 ottobre su Rai 2.

Come riporta l'agenzia stampa «Adnkronos», dopo anni di tentativi, la giornalista sembra aver convinto la celebre presentatrice di Canale 5 a prendere parte al programma.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte delle due protagoniste o dei loro team, le voci su questa collaborazione sono sempre più insistenti.

Un sogno che sembra diventare realtà

In un'intervista rilasciata a «Sette» del «Corriere della Sera» prima dell'edizione primaverile di «Belve», Fagnani aveva espresso il desiderio di avere la regina dei reality come ospite, definendola una figura capace di comprendere i gusti del pubblico da oltre 20 anni.

«Mi piacerebbe avere Maria De Filippi, una donna che sa intercettare il gusto delle persone e che nella conduzione sa giocare in sottrazione su sé stessa», aveva dichiarato la giornalista.

Inoltre di recente Fagnani è stata ospite della prima puntata domenicale della 25esima stagione di «Amici», il programma di De Filippi. Questo ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul fatto che il sogno di Fagnani di avere Queen Mary a «Belve» stia per diventare realtà.

Addirittura una presenza fissa?

La presenza di De Filippi non sarà però come tutte le altre: secondo quanto appreso da «Affari Italiani», Maria non sarà ospite solo una volta, ma sarà una presenza fissa del programma, partecipando a tutte e 7 le puntate di «Belve» 2025.

Se la notizia fosse vera, come scrive il portale, è giusto speculare che le due donna stiano progettando qualcosa che sia al di fuori degli schemi della trasmissione e non la solita intervista.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.