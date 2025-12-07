Maria De Filippi si commuove ricordando Maurizio Costanzo: «Qui faccio davvero fatica»

Maria De Filippi si confessa a «Belve». Keystone

A «Belve», Maria De Filippi si mette a nudo: tra i ricordi dolorosi del defunto marito Maurizio Costanzo, le confessioni d'infanzia e le persone che vorrebbe riportare in vita, la conduttrice mostra il suo lato più fragile.

A quasi tre anni dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi torna a parlarne pubblicamente, e lo fa nello studio di «Belve», ospite di Francesca Fagnani.

Alla domanda simbolo del programma: «Che belva si sente?», la conduttrice risponde senza esitazioni: «Maria De Filippi», con il tono diretto che da sempre la contraddistingue.

Tra memoria e ironia, la 63enne ripercorre anche un episodio giovanile che sorprende il pubblico. Racconta infatti di aver rubato «qualche oggetto d'argento, piccoli pezzi come posacenere» per pagarsi le numerose multe accumulate girando in Vespa.

«La paghetta non bastava», confessa. Una bravata durata poco: il padre lo scoprì e la obbligò a restituire tutto.

La commozione per Costanzo

Anche come riferito da «Oggi», il clima cambia quando la Fagnani le chiede chi riporterebbe in vita, se potesse. Maria non esita: «Ne porterei tre».

Il primo sarebbe il padre, perché «se n'è andato troppo presto». Poi la madre, a cui direbbe tutto ciò che non ha fatto in tempo a dirle: «La ringrazierei per gli insegnamenti, anche quando mi sembravano sbagliati».

E infine il defunto marito. Nel nominarlo la conduttrice si emoziona visibilmente: «Qui faccio davvero fatica…». La sua voce si incrina quando rivela ciò che gli chiederebbe oggi: «Io ho sempre cercato di evitargli ogni sofferenza fisica. Oggi gli chiederei se ha sofferto».

Un momento intenso e sincero, in cui la regina di Mediaset ha lasciato intravedere la parte più fragile di sé, quella che raramente concede al pubblico.