Nonostante l'intervento di Maria De Filippi con una cena di confronto, la relazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è giunta al termine dopo 17 anni.

Una settimana fa, una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo ha annunciato la separazione definitiva tramite un comunicato sui social.

Si tratta di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, che dopo 17 anni insieme hanno deciso di prendere strade diverse. Nonostante i tentativi di salvare la relazione, tra cui una cena organizzata da Maria De Filippi, la coppia non è riuscita a superare le difficoltà.

Il settimanale «Diva e Donna» ha pubblicato una foto che ritrae la conduttrice di «Amici», a cena con i due. L'immagine mostra volti tesi, mentre il titolo dell'articolo sottolinea l'intento di Maria di aiutare la coppia: «Maria ha provato a salvare il nostro amore».

Ma l'incontro non ha avuto l'esito sperato, e a fine settembre, tramite Instagram, la coppia ha annunciato la separazione.

«Erano diventati fratello e sorella»

Bisciglia e Camassa si sono conosciuti dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello e si sono fidanzati poco dopo. Nonostante le voci di una possibile gravidanza, smentite più volte, la coppia non si è mai sposata né ha avuto figli.

La decisione di separarsi è stata comunicata senza ulteriori dettagli, ma Riccardo Signoretti, direttore di «Nuovo», ha smentito le voci di un tradimento, affermando che la coppia era diventata più simile a fratelli.

Signoretti ha dichiarato: «Erano diventati fratello e sorella, non c'entrano terze persone. Le voci circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei VIP, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio significa che la storia è al capolinea».

