Una settimana fa, una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo ha annunciato la separazione definitiva tramite un comunicato sui social.
Si tratta di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, che dopo 17 anni insieme hanno deciso di prendere strade diverse. Nonostante i tentativi di salvare la relazione, tra cui una cena organizzata da Maria De Filippi, la coppia non è riuscita a superare le difficoltà.
Il settimanale «Diva e Donna» ha pubblicato una foto che ritrae la conduttrice di «Amici», a cena con i due. L'immagine mostra volti tesi, mentre il titolo dell'articolo sottolinea l'intento di Maria di aiutare la coppia: «Maria ha provato a salvare il nostro amore».
Ma l'incontro non ha avuto l'esito sperato, e a fine settembre, tramite Instagram, la coppia ha annunciato la separazione.
«Erano diventati fratello e sorella»
Bisciglia e Camassa si sono conosciuti dopo la partecipazione di lui al Grande Fratello e si sono fidanzati poco dopo. Nonostante le voci di una possibile gravidanza, smentite più volte, la coppia non si è mai sposata né ha avuto figli.
La decisione di separarsi è stata comunicata senza ulteriori dettagli, ma Riccardo Signoretti, direttore di «Nuovo», ha smentito le voci di un tradimento, affermando che la coppia era diventata più simile a fratelli.
Signoretti ha dichiarato: «Erano diventati fratello e sorella, non c'entrano terze persone. Le voci circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei VIP, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio significa che la storia è al capolinea».
