Al capolinea Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati, «con dispiacere»

Covermedia

23.10.2025 - 16:30

Maria Elena Boschi con Giulio Berruti
Maria Elena Boschi con Giulio Berruti

L'ex ministra e l'attore si separano dopo cinque anni di relazione. Tra impegni lontani e vite diverse, la coppia mette un punto a una storia vissuta con discrezione.

Covermedia

23.10.2025, 16:30

23.10.2025, 16:33

Maria Elena Boschi conferma la rottura con Giulio Berruti: «Con dispiacere, la nostra storia è finita».

Con poche parole, l'ex ministra ha messo fine a una relazione durata cinque anni con l'attore romano. Un legame nato nel 2019 e vissuto lontano dai riflettori, che aveva unito due mondi diversi – la politica e il cinema – in una delle coppie più osservate degli ultimi anni.

Berruti, in più occasioni, aveva parlato del desiderio di costruire una famiglia, ma le distanze e gli impegni hanno reso difficile conciliare le rispettive vite. Lei, sempre più concentrata sull'attività parlamentare e sulle iniziative di Italia Viva; lui, diviso tra Roma, Los Angeles e nuovi progetti internazionali.

Secondo Panorama e Open, la fine sarebbe arrivata senza rancori, solo con la consapevolezza che i percorsi personali hanno preso direzioni diverse. La Boschi, che negli ultimi mesi ha intensificato la sua presenza politica sui temi economici e sociali, ha scelto il silenzio come forma di rispetto.

Berruti, invece, si prepara all'uscita del suo prossimo film e a un nuovo progetto televisivo europeo, dopo le esperienze sul set di «Gabriel's Rapture» e «Le indagini di Lolita Lobosco».

