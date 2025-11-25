  1. Clienti privati
A «Verissimo» La star di «Mare Fuori» Maria Esposito: «Mi sento soffocare e penso di non farcela»

Covermedia

25.11.2025 - 11:00

Maria Esposito
Maria Esposito

Ansia, panico e pressioni: lo sfogo che ha colpito i fan.

Covermedia

25.11.2025, 11:00

25.11.2025, 11:23

Maria Esposito ha scelto di mostrarsi senza filtri: «Mi tremano le mani, mi sento soffocare, penso di non farcela». Con queste parole, l'interprete di Rosa Ricci in «Mare Fuori» ha raccontato il suo rapporto con ansia e attacchi di panico, offrendo un'immagine più vera e meno patinata della giovane attrice.

A «Verissimo», la Esposito ha spiegato che il successo improvviso e la paura dell'inadeguatezza hanno alimentato momenti difficili: «Quando torno a casa mi chiedo chi sono davvero, se non sono Rosa».

Una frase che rivela il peso dell'identificazione con un personaggio amatissimo, ma anche la vulnerabilità che spesso resta in ombra dietro il clamore mediatico.

Nel suo racconto, però, c'è spazio anche per la rinascita. La recitazione è diventata per lei un mezzo per elaborare le proprie fragilità: il set, il musical e il film «Io sono Rosa Ricci» le hanno dato nuovi strumenti per ritrovare stabilità emotiva. «La vulnerabilità è forza», ha ribadito ai fan, trasformando lo sfogo in un messaggio di consapevolezza condivisa.

La sincerità di Maria ha toccato moltissimi giovani che si sono rivisti nelle sue parole, contribuendo a normalizzare temi come ansia e panico nell'ambiente dello spettacolo.

L'attrice sarà protagonista del film «Io sono Rosa Ricci», tornerà sul palco con «Mare Fuori – Il Musical» diretto da Alessandro Siani e prenderà parte a una nuova produzione televisiva internazionale.

