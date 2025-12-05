Maria Esposito

La star di «Mare Fuori» affronta il ruolo più complesso della sua carriera: «Ho una grande responsabilità sulle spalle».

Covermedia Covermedia

Maria Esposito torna sotto i riflettori con un progetto che segna una svolta nella sua carriera: sarà Melania Rea nella nuova miniserie HBO Max dedicata al caso Parolisi.

La conferma arriva da Sorrisi.com, che anticipa dettagli su cast, set e produzione.

La serie ricostruisce l'omicidio di Melania Rea, 28 anni, scomparsa il 18 aprile 2011 e ritrovata senza vita a Ripe di Civitella. Il marito, il caporalmaggiore Salvatore Parolisi, venne condannato in via definitiva. A interpretarlo sarà Daniele Rienzo, altro volto di successo di «Mare Fuori».

Le riprese si svolgono tra Roma, Napoli e Ascoli con la regia di Stefano Mordini e la produzione Stand by Me.

Salto di maturità artistica

Per la Esposito si tratta di un salto di maturità artistica. L'attrice, parlando del nuovo ciclo di ruoli che sta affrontando, ha dichiarato: «Sono cinque anni che vado a periodi... quello che sento sempre è un senso di grande responsabilità sulle spalle».

E riferendosi alle nuove sfide lontane dalla comfort zone della serie che l'ha resa celebre, ha aggiunto: «Dalla Rai a una produzione HBO... ora dovrò fronteggiare una prova complessa, ben diversa da qualsiasi cosa abbia sperimentato fino a oggi».

La scelta di vestire i panni di Melania Rea comporta un forte coinvolgimento emotivo: la serie affronta un femminicidio che ha scosso l'Italia e richiede rispetto, documentazione e sensibilità.

Parallelamente al set, Maria Esposito continuerà la preparazione al ruolo con studio di atti, ricostruzioni e incontri dedicati alle tematiche della violenza domestica. Nei prossimi mesi parteciperà anche agli appuntamenti promozionali del franchise «Mare Fuori» e ai primi eventi legati al lancio di HBO Max Italia previsto per il 2026.