Spettacolo Maria Esposito sarà Melania Rea in una serie sul caso Parolisi

11.10.2025 - 13:00

Maria Esposito

L'attrice, nota per il ruolo di Rosa Ricci in «Mare Fuori», interpreterà la donna uccisa brutalmente dal marito Salvatore Parolisi nel 2011.

11.10.2025, 13:03

Maria Esposito interpreterà Melania Rea in una nuova serie prodotta per HBO.

L'attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Rosa Ricci in «Mare Fuori», dovrà calarsi nella parte della donna uccisa brutalmente dal marito Salvatore Parolisi nel 2011. A interpretare Parolisi sarà l'attore Daniele Rienzo, visto di recente in «Uonderbois» e «Parthenope». La regia è affidata a Stefano Mordini, già autore de «La scuola cattolica», film che raccontava il delitto del Circeo.

Il resto del cast è composto da Carmen Pommella e Fabio De Caro, che interpreteranno la parte dei genitori della vittima, a cui è stata affidata la nipotina Vittoria dopo l'arresto di Parolisi, condannato a vent'anni di carcere.

Melania Rea venne trovata senza vita il 20 aprile 2011 nel boschetto delle Casermette di Ripe di Civitella del Tronto (Teramo). Secondo la sentenza, fu Parolisi a ucciderla con 35 coltellate. Una tragedia che all'epoca sconvolse l'Italia.

Le riprese dovrebbero iniziare a metà novembre e si svolgeranno tra Roma, Napoli e Ascoli Piceno, dove si svolsero i fatti.

Maria Esposito sarà protagonista anche di «Io sono Rosa Ricci», film spinoff sul suo personaggio in «Mare Fuori». L'uscita nelle sale è in programma il 30 ottobre.

