Maria Grazia Cucinotta IMAGO/Independent Photo Agency Int.

L'attrice siciliana apre il cuore in un'intervista. La 57enne parla della sua esperienza di menopausa precoce e del desiderio di avere più figli.

Hai fretta? blue News riassume per te Mari Grazia Cucinotta parla in un'intervista della sua precoce menopausa, arrivata già a 32 anni.

Dopo innumerevoli cure ormonali che aveva affrontato nel tentativo di avere un secondo figlio, decise che la vita doveva prendere il suo corso.

La 57enne ha avuto una sola figlia, Giulia, nel 2001, con il marito Giulio Violati sposato nel 1995.

Sull'invecchiamento aveva detto: «Non siamo da rottamare», aggiungendo che è la morte degli altri a farle paura. Mostra di più

Come riporta «gossip.it», Maria Grazia Cucinotta ha rivelato un aspetto intimo della sua vita e la notizia è emersa durante il Riviera International Film Festival.

In un'intervista concessa a «Vanity Fair», l'attrice ha parlato senza filtri del suo percorso personale. L'attrice siciliana è andata in menopausa a soli 32 anni.

La 57enne ha spiegato come ha affrontato questa situazione. «In realtà sono andata in menopausa molto presto, a 32 anni, dopo la nascita di mia figlia, e all'inizio quasi non me ne sono accorta».

Così, dopo tutte le cure ormonali che aveva affrontato nel tentativo di avere un secondo figlio, a un certo punto decise di fermarsi e «di vivere questa fase così com'era».

Ne esce anche un consiglio, per le donne che stanno attraversando il periodo di transizione: «Ho imparato soprattutto a regolarmi con l'alimentazione: per esempio, se non ceni la sera eviti le vampate notturne».

Il rapporto con l'invecchiamento

L'attrice ha un atteggiamento positivo verso il passare del tempo. «Sono felice di invecchiare. Perché il tempo che passa non è una perdita, è un dono. Arrivare a oggi, essere qui, poter parlare, poter condividere un momento così, è qualcosa che non è mai scontato».

Per la siciliana l'età non è solo un numero o un segno sul volto, ma è soprattutto esperienza, memoria e vita vissuta.

«A me fa paura la morte degli altri, quella sì».

Sulla menopausa ha poi aggiunto una riflessione. «Quando ho compiuto 50 anni ho festeggiato dicendo: 'Non siamo da rottamare'».

La menopausa, per certi versi, dice lei, è «anche la fine di una grande seccatura». Per alcune non è una passeggiata, «però fa parte della vita».

Il sogno di una famiglia numerosa

Beatrice nel film cult «Il postino» è nata in una famiglia di quattro fratelli. Ha sempre desiderato ricreare quella stessa dinamica per sua figlia. «Avrei voluto tanti figli e volevo che anche mia figlia non restasse da sola», invece le cose sono andate diversamente.

«L'idea di fare la mamma» le riempie la vita.

L'attrice è sposata dal 1995 con Giulio Violati con il quale ha avuto una figlia, Giulia, nata nel 2001.

L'orgoglio per la figlia

Giulia si è laureata con il massimo dei voti in Economia. Attualmente sta lavorando a un progetto innovativo nel settore del benessere digitale.

È un progetto che coinvolge università e aziende, una start-up che aiuti a migliorare il rapporto con i social.

«Sono davvero orgogliosa di lei, perché ha scelto la sua strada in autonomia».