La procura di Napoli apre un'inchiesta, l'imprenditrice controbatte... ma i documenti parlano chiaro.

Maria Rosaria Boccia finisce sotto inchiesta: la Procura di Napoli vuole vederci chiaro su quel titolo del 2005 che, a quanto pare, non risulta da nessuna parte.

Secondo quanto riportato da 361magazine, la laurea in Economia Aziendale, vantata nei CV e sui social, sarebbe scomparsa dai registri ufficiali. E nei documenti del 2011‑2012, la stessa Boccia si dichiarava «diplomata». Un bel salto, insomma.

A far scattare l'indagine è stata una segnalazione anonima. Da lì, controlli a tappeto su tre atenei, ispezioni della Guardia di Finanza e un sospetto grosso così: falsificazione di titoli di studio.

Lei, però, non ci sta. Parla di «equivoco burocratico» e invita tutti alla calma:

«La verità verrà fuori, non c'è nessuna truffa. Non accetto strumentalizzazioni», avrebbe detto in ambienti vicini.

Ma la tempistica fa alzare più di un sopracciglio: la vicenda esplode proprio ora che la Boccia si affacciava con maggiore frequenza in TV, forte di un'immagine curata e di un seguito social sempre più ampio.