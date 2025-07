Mariah Carey Covermedia

In arrivo un nuovo lavoro discografico dell'amata cantante americana.

Novità lavorative per Mariah Carey.

Sta per uscire il nuovo album di Mariah, seguito di di «Caution» del 2018. La Carey ha anticipato la notizia sui social media durante il fine settimana.

Appena un giorno dopo l'anteprima di un nuovo brano intitolato «Sugar Sweet», la cantante ha condiviso un altro indizio, questa volta per il suo nuovo LP.

Alla fine del video di 37 secondi, appare la scritta «MC16».

Sebbene i dettagli siano scarsi, il mese scorso la popstar ha confermato che il suo nuovo album è pronto.

«Cosa succederà ora? L'album in uscita. Non voglio rivelare troppo perché non voglio rivelare tutto. È finito», ha dichiarato in un'intervista ad Apple Music a giugno.

Mariah Carey ha pubblicato finora 15 album in studio, due album di colonne sonore, sette compilation, quattro EP e un album di remix.

È una delle artiste musicali più vendute di tutti i tempi, con oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.