Olimpiadi Milano-Cortina Mariah Carey incanta con un brano in italiano, ma sul web impazzano i video del testo sul gobbo

ai-scrape

7.2.2026 - 16:54

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la cantante americana ha sorpreso il pubblico di San Siro cantando «Nel blu dipinto di blu», ma con l'aiuto di un gobbo scritto non in italiano, ma in fonetico.

Sara Matasci

07.02.2026, 16:54

07.02.2026, 16:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Tra gli ospiti più attesi alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina c'era Mariah Carey.
  • La cantante statunitense ha stupito il pubblico presente a San Siro con la sua interpretazione del celebre brano italiano «Nel blu, dipinto di blu».
  • Ma sul web sono poi spopolati diversi video che mostrano il gobbo usato da Carey, sul quale il testo non era scritto in italiano, ma una trascrizione fonetica.
Mostra di più

Durante la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Mariah Carey ha stupito il pubblico presente a San Siro con la sua interpretazione del celebre brano italiano «Nel blu, dipinto di blu».

Ticker Olimpiadi 2026. Ecco tutti i vincitori delle varie medaglie del 7 febbraio

Ticker Olimpiadi 2026Ecco tutti i vincitori delle varie medaglie del 7 febbraio

Ma l'attenzione del web si è invece concentrata su un altro dettaglio particolare: il gobbo che la cantante ha utilizzato per la sua esibizione.

Come riporta tra gli altri «Leggo», alcuni video condivisi sui social hanno infatti mostrato chiaramente il testo che leggeva: non quello originale in italiano, bensì una trascrizione fonetica.

Questa scelta, pensata per facilitare la pronuncia di una lingua a lei non familiare, ha generato un'ondata di commenti ironici e discussioni sui social media, con sillabe come «Voh-lah-reH» che hanno catturato l'attenzione degli utenti.

La performance di Mariah Carey era tra le più attese della serata, un medley che univa il classico italiano a uno dei suoi brani moderni, segnando l'inizio dei Giochi.

La serata ha visto anche la partecipazione di altri artisti di spicco, tra cui Laura PausiniAndrea Bocelli e Ghali, che hanno arricchito la scaletta dell'evento.

Polemica contro la RAI. Ghali censurato alle Olimpiadi? «Pace? Armonia? Non ho sentito nulla di tutto ciò»

Polemica contro la RAIGhali censurato alle Olimpiadi? «Pace? Armonia? Non ho sentito nulla di tutto ciò»

