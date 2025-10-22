Mariah Carey

La regina del pop riceverà uno dei riconoscimenti più prestigiosi del mondo musicale durante la settimana dei Grammy. Un tributo alla sua carriera leggendaria e al suo impegno costante per le comunità in difficoltà.

Covermedia Covermedia

Mariah Carey è stata nominata «Person of the Year» da MusiCares, l'organizzazione no-profit che sostiene musicisti in difficoltà economiche, personali o mediche.

L'annuncio ufficiale è arrivato martedì, accompagnato dalla conferma di una serata di gala che si terrà il 30 gennaio 2026 al Los Angeles Convention Center, due giorni prima della cerimonia dei Grammy Awards.

«Sono così onorata di essere stata nominata Person of the Year 2026 da MusiCares», ha scritto Mariah sui social. «Sono grata di essere celebrata attraverso questo evento speciale della settimana dei Grammy, che raccoglie fondi indispensabili per sostenere la comunità musicale tutto l'anno».

Incredibile carriera, ma anche costante impegno nel sociale

L'evento renderà omaggio non solo all'incredibile carriera dell'artista – con oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo – ma anche al suo costante impegno nel sociale.

Nel corso degli anni, la voce di «Hero» e «We Belong Together» ha contribuito agli aiuti per le comunità colpite dall'uragano Katrina e dalla pandemia di Covid-19, oltre ad aver fondato il Camp Mariah, in collaborazione con la Fresh Air Fund, per offrire opportunità educative ai giovani meno fortunati.

«Siamo onorati di rendere omaggio a Mariah Carey come Persona dell'Anno, una straordinaria forza creativa e un talento davvero unico della sua generazione», ha dichiarato Harvey Mason Jr., CEO della Recording Academy e di MusiCares.

«La sua arte e la sua voce hanno contribuito a definire il suono del nostro tempo. Non vediamo l'ora di celebrare la sua carriera straordinaria in questa notte speciale».

Con questo riconoscimento, Mariah Carey entra in una lista d'élite di icone della musica già insignite del titolo, tra cui Jon Bon Jovi, Joni Mitchell, Dolly Parton e Fleetwood Mac.