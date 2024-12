Mariah Carey innamorata di un rapper di Aspen? Covermedia

La star di «All I Want for Christmas is You» pizzicata in atteggiamenti romantici con il rapper/produttore ad Aspen.

Nuovo amore per Mariah Carey. La regina del Natale è stata beccata mano nella mano con Anderson.Paak, rapper e produttore discografico.

I due sono stati fotografati mentre si recavano a cena al ristorante Catch Steak, ad Aspen, nel Colorado. La coppia è apparsa sorridente e affiatata e con poca voglia di nascondersi dagli sguardi curiosi.

Pare che i due stiano lavorando su nuova musica durante il ritiro nella città di montagna, dove Mariah possiede uno studio.

La cantante di «All I Want for Christmas is You» era già stata vista ad Aspen alle prese con lo shopping natalizio nella giornata di sabato.

.Paak, Brandon Paak Anderson all'anagrafe, e Carey sono stati visti insieme varie volte negli ultimi mesi. Il rapper ha infatti partecipato a uno degli show natalizi di Mariah e ha postato varie foto con la star per Halloween.

Mariah si è separata dal compagno di lungo corso Bryan Tanaka nel dicembre 2023. I due hanno avuto una relazione a intermittenza per quasi dieci anni, fino al break up dello scorso anno.

Anderson invece è stato sposato con la musicista Jaylyn Chang per 13 anni. La coppia ha divorziato nel gennaio 2024, citando «differenze inconciliabili» come motivo della rottura. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Soul Rasheed e Shine Tariq.