Ecco il perché della location Mariah Carey prepara uno show nella foresta amazzonica

Covermedia

14.9.2025 - 13:00

Mariah Carey
Mariah Carey

La cantante si esibirà su un palco galleggiante nell'ambito del concerto Amazônia Live – Today and Always, nella speranza di attirare l'attenzione sulla crisi climatica.

Covermedia

14.09.2025, 13:00

14.09.2025, 14:38

Mariah Carey si prepara a cantare nel cuore della foresta amazzonica, su un palco galleggiante che diventerà simbolo della lotta alla crisi climatica.

Il 17 settembre, sul fiume Guamá, l’artista sarà protagonista di Amazônia Live – Today and Always, un concerto pensato per sensibilizzare il mondo sulla salvaguardia della più grande foresta pluviale del pianeta.

A due mesi dalla COP

Il palco è ispirato al fiore simbolo della regione, la Victoria Amazonica, e metterà in scena il tramonto amazzonico durante lo show di Mariah. Oltre alla superstar americana, si esibiranno anche gli artisti brasiliani Dona Onete, Gaby Amarantos, Zaynara e Joelma.

L' Amazônia Live – Today and Always si terrà a due mesi dalla 30esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30) a Belém, in Brasile, con l'obiettivo di sottolineare l'importanza di proteggere la foresta pluviale e la sua biodiversità.

Mariah si è recentemente esibita agli MTV Video Music Awards, dove è stata insignita del prestigioso Video Vanguard Award. La star inoltre sta per tornare sulla scena discografica con il suo sedicesimo album in studio «Here for It All», in uscita il 26 settembre.

