Mariah Carey Covermedia

Accusata di aver copiato un brano natalizio del 1989, la popstar vince la causa per copyright. Il giudice: «I brani sono troppo diversi». Ora gli accusatori dovranno rimborsare parte delle spese legali.

Covermedia Covermedia

Mariah Carey ha vinto la battaglia legale sul copyright per il suo successo mondiale del 1994, «All I Want for Christmas Is You».

I querelanti, i cantautori Troy Powers e Andy Stone - quest'ultimo noto con il nome d'arte Vince Vance - avevano accusato la popstar di aver copiato la loro canzone omonima del 1989. La denuncia, presentata nel novembre 2023 presso un tribunale federale di Los Angeles, chiedeva almeno 20 milioni di dollari di risarcimento.

Era la seconda volta che Stone e i suoi legali intentavano una causa contro Mariah Carey e il co-autore del brano, Walter Afanasieff. Ma il verdetto di mercoledì ha chiuso definitivamente il caso a favore della cantante.

La giudice distrettuale Monica Ramírez Almadani ha stabilito che i due brani non sono abbastanza simili per giustificare un'accusa di violazione del copyright. Sulla base dell'analisi di un musicologo, ha spiegato che, pur condividendo riferimenti a «cliché natalizi comuni», le progressioni di accordi e i ritmi armonici sono «molto diversi».

«I querelanti non hanno soddisfatto l'onere di dimostrare che Carey e Vance siano sostanzialmente simili secondo il test oggettivo», ha scritto la giudice nella sua sentenza. Inoltre, ha criticato duramente Stone e il suo team legale per aver avanzato «argomentazioni legali frivole» e citato «fatti irrilevanti e non supportati».

Come conseguenza, il tribunale ha ordinato ai querelanti di rimborsare parte delle spese legali sostenute da Mariah Carey nella difesa. Né i rappresentanti degli accusatori né quelli di Carey o della Sony Music hanno ancora commentato la decisione. Ma per la regina del Natale è una nuova conferma: il suo brano simbolo resta suo, senza ombre.