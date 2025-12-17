Marilyn Manson

Un giudice di Los Angeles ha disposto l'archiviazione della causa intentata dall'ex assistente di Marilyn Manson. L'avvocato del musicista parla di una «vittoria importante», mentre la difesa dell'accusatrice annuncia battaglia.

Covermedia Covermedia

La causa per aggressione sessuale intentata contro Marilyn Manson dalla sua ex assistente è stata archiviata. Lo ha stabilito un giudice della contea di Los Angeles, che ha disposto il rigetto dell'azione legale ritenendo che i fatti contestati siano fuori dai termini previsti dalla legge.

Ashley Walters, che ha lavorato per il musicista tra il 2010 e il 2011, aveva citato in giudizio Manson – all'anagrafe Brian Warner – nel maggio 2021, accusandolo di molestie sessuali, aggressione sessuale, violenza sessuale, inflizione intenzionale di stress emotivo e licenziamento illegittimo.

Il procedimento era già stato archiviato una prima volta nel maggio 2022 da un altro giudice, ma era stato successivamente riaperto nel dicembre 2023 a seguito di un ricorso. Martedì, il giudice Steve Cochran ha disposto una seconda archiviazione, stabilendo che la tempistica della denuncia supera i limiti della prescrizione.

Nonostante gli avvocati di Walters abbiano sostenuto che il trauma subito avrebbe compromesso la capacità della loro assistita di denunciare prima, il giudice ha chiarito di non avere l'autorità per consentire il proseguimento del processo, che avrebbe dovuto iniziare nel gennaio 2026.

«Ci troviamo di fronte a una situazione in cui la denuncia è stata presentata circa dieci anni dopo gli eventi oggetto del procedimento. Non posso ritenere applicabile la regola della scoperta ritardata», ha dichiarato durante l'udienza. «Non ho l'autorità per stabilire che tale dottrina possa applicarsi nelle circostanze di questo caso».

No comment del rocker

Il rocker, oggi 56enne, non ha rilasciato commenti pubblici sulla decisione. Il suo avvocato, Howard King, ha però definito l'archiviazione una vittoria per il suo assistito, parlando con Rolling Stone.

«È gratificante, dopo tutti questi anni, che un giudice possa guardare ai fatti e vedere che, ancora una volta, Brian Warner è stato accusato ingiustamente», ha affermato. «È positivo che possa finalmente ottenere un po' di giustizia, anche se a un costo personale enorme. Ora può andare avanti».

In una dichiarazione alla stessa testata, l'avvocata di Walters, Kate McFarlane, ha espresso invece «delusione» per la decisione.

«Riteniamo che questa sia una decisione sbagliata. La regola della scoperta ritardata esiste proprio per affrontare situazioni in cui le vittime di abusi sessuali meritano la possibilità di cercare giustizia quando il loro aggressore ha usato tattiche per impedirne la denuncia», ha spiegato.

«È qualcosa che vediamo ripetersi continuamente e sembra che la legge non abbia ancora tenuto il passo con la scienza e con ciò che è giusto per le vittime. Ma non credo che questa sia la fine del percorso».

Accordi extragiudiziali con alcune delle sue accusatrici

In precedenza, Warner aveva raggiunto accordi extragiudiziali con alcune delle sue accusatrici, tra cui l'attrice Esmé Bianco, e nel novembre 2024 aveva ritirato una causa per diffamazione di lunga durata contro l'ex compagna Evan Rachel Wood.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles aveva inoltre indagato su diverse accuse di abuso nei confronti del musicista, ma nel gennaio scorso aveva annunciato che non sarebbero state presentate incriminazioni per mancanza di prove e per un tecnicismo legale.

Il cantante di «The Beautiful People» ha sempre proclamato la propria innocenza, sostenendo che tutte le sue relazioni sessuali sono state consensuali.