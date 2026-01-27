Marilyn Manson

Decisiva una nuova legge californiana che consente di superare i termini di prescrizione. La prossima udienza è fissata per marzo.

Covermedia Covermedia

La battaglia legale tra Marilyn Manson, nome d'arte di Brian Warner, e la sua ex assistente torna ufficialmente in aula.

Lunedì un giudice della California ha riaperto la causa civile per violenza sessuale intentata da Ashley Walters, inizialmente presentata nel 2021 e più volte archiviata per motivi procedurali.

A rimettere in moto il procedimento è stato il giudice Steve Cochran, che ha accolto una richiesta di riconsiderazione alla luce di una nuova normativa statale.

Come riporta Billboard, la decisione si fonda sull'Assembly Bill 250, entrata in vigore il 1° gennaio, che apre una finestra di due anni per consentire alle presunte vittime di abusi sessuali di intentare cause civili anche oltre i termini di prescrizione precedentemente previsti.

Questa nuova finestra legale permettedi aggirare il limite dei 2 anni

Secondo il tribunale, questa nuova finestra legale permette a Walters di aggirare il limite dei due anni che aveva portato, in dicembre, all'archiviazione del caso. Le accuse riguardano un periodo compreso tra il 2010 e il 2011, durante il quale Manson avrebbe sottoposto l'ex assistente a «sfruttamento sessuale, manipolazione e abuso psicologico».

«La mozione di riconsiderazione depositata da Ashley Walters il 7 gennaio 2026 è accolta», si legge nel breve ordine del tribunale. «La legge fa rivivere l'azione. L'archiviazione disposta il 16 dicembre è annullata e revocata per l'intero procedimento».

I legali di Walters hanno accolto la decisione con entusiasmo. In una dichiarazione diffusa lunedì hanno affermato di essere «entusiasti» per la riapertura del caso: «Il signor Warner ha tentato ripetutamente di sottrarsi alle proprie responsabilità per gli abusi ai danni della signora Walters. Continueremo a difenderla con determinazione fino a quando il signor Warner non risponderà delle sue azioni».

Walters è una delle diverse donne che negli ultimi anni hanno accusato Manson di abusi sessuali. Le prime accuse pubbliche risalgono alla sua ex fidanzata, l'attrice Evan Rachel Wood, aprendo un fronte giudiziario e mediatico che ha profondamente segnato la carriera del musicista.

La prossima comparizione in tribunale è prevista per marzo.