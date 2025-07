Suicidio o complotto? I segreti oscuri dietro la morte di Marilyn Monroe

Marilyn Monroe. Keystone

Mentre Los Angeles si prepara a celebrare il centenario della nascita di Marilyn Monroe, il mistero sulla sua morte continua a suscitare dubbi e speculazioni, con il suicidio che appare sempre meno probabile.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Marilyn Monroe, icona del cinema nata nel 1926, sarà celebrata nel 2026 con una mostra a Los Angeles, ma il mistero sulla sua morte nel 1962 resta irrisolto.

La versione ufficiale parla di suicidio per barbiturici, ma numerosi elementi - come l'assenza di tracce nello stomaco e ritardi nei soccorsi - alimentano l'ipotesi dell’omicidio.

Le difficoltà dell'infanzia, l'instabilità emotiva e l'abuso di farmaci non spiegano del tutto il decesso, che alcuni legano a coperture legate ai Kennedy e ai servizi segreti.

Tra gli scettici figurano personaggi come Frank Sinatra e l'ex poliziotto Jack Clemmons, mentre numerosi libri e inchieste continuano ad alimentare le teorie alternative. Mostra di più

Marilyn Monroe, nata il primo giugno 1926, è stata una delle figure più iconiche di Hollywood, influenzando il cinema senza mai vincere un Oscar.

L'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles si prepara a celebrare il centenario della sua nascita con una mostra che aprirà il 31 maggio 2026, esponendo i suoi famosi abiti di scena.

Ma come sottolineato da «Gente», il mistero della sua morte, avvenuta 63 anni fa, rimane irrisolto.

La notte tra il 4 e il 5 agosto 1962, nella sua casa di Brentwood, Los Angeles, Marilyn fu trovata morta. La cameriera scoprì la porta della sua stanza chiusa dall'interno e i medici dovettero entrare dalla finestra. Il suo corpo fu trovato senza vita.

La notizia del suo presunto suicidio si diffuse rapidamente, ma le circostanze del decesso sollevarono molti interrogativi. Si disse che avesse ingerito una dose letale di barbiturici, ma molti si chiedono se la diva, che sembrava avere tutto, si sarebbe davvero tolta la vita.

Un'infanzia difficile

La vita di Marilyn era stata segnata da difficoltà fin dall'infanzia. Non conobbe mai suo padre e sua madre, affetta da problemi mentali, fu ricoverata in una clinica psichiatrica. La giovane trascorse l'infanzia tra orfanotrofi e famiglie affidatarie, subendo anche un presunto abuso a nove anni.

La sua insicurezza e l'abuso di alcol e psicofarmaci erano noti. Tuttavia, la decisione del medico legale di certificare subito un suicidio, senza considerare un'overdose accidentale, solleva ancora oggi, oltre 60 anni dopo, molti dubbi.

Una seconda inchiesta esplorò questa possibilità, ma il suicidio rimane l'ipotesi meno probabile.

I dubbi sono molti

Nel 2012, un cassettone acquistato da Marilyn il giorno prima della sua morte fu messo all'asta, sollevando ulteriori domande. Il dottor David Bernstein, psicologo forense, suggerì che l'acquisto di un mobile fosse incompatibile con l'intenzione di suicidarsi.

Ciò alimentò l'ipotesi di un incidente, ma molti dettagli restano oscuri. Non è chiaro a che ora fu trovato il corpo e quando fu dichiarata la morte. La polizia fu chiamata solo alle 4:25, almeno 35 minuti dopo la constatazione del decesso, sollevando ulteriori sospetti.

L'autopsia rivelò tracce di barbiturici nel sangue, ma non nello stomaco, suggerendo che i farmaci potrebbero essere stati assunti in modo diverso. Alcuni ipotizzano un complotto, con l'omicidio come possibile spiegazione. Marilyn era sorvegliata dalla CIA e dall'FBI per le sue relazioni con John e Robert Kennedy.

Lo scrittore Andrea Carlo Cappi ha esplorato queste teorie nel suo libro «La donna più bella del mondo - Vita, morte e segreti di Marilyn Monroe», suggerendo che la morte di Marilyn potrebbe essere stata orchestrata per coprire le sue relazioni segrete.

Anche Frank Sinatra, in un'intervista del 1992, parlò di delitto, sostenendo che FBI e CIA sapevano più di quanto avessero rivelato.

Il coinvolgimento dei Kennedy?

Le teorie sul coinvolgimento dei Kennedy nella morte di Marilyn sono state esplorate da diversi autori, tra cui Fred Laurence Guiles e Selwyn Ford.

L'ex ufficiale di polizia Jack Clemmons, che trovò il corpo di Marilyn, ha sempre sostenuto che la morte sembrava una messa in scena.

Il mistero del decesso di Marilyn Monroe continua a suscitare interesse e speculazioni, mentre il mondo si prepara a celebrare il suo centenario.

