Dopo aver perso molti chili in soli 57 giorni sull'Isola dei Famosi, l'ex concorrente Mario Adinolfi è stato ricoverato in ospedale. Ma rassicura che non si tratta di nulla di grave, anche se è stato un grande spavento.

Mario Adinolfi ha vissuto un momento di paura al suo ritorno dall'Isola dei Famosi, finendo in ospedale.

È stato lui stesso a raccontare l'accaduto sui social, condividendo selfie dalla stanza in cui è stato monitorato dai medici: «Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale».

Dopo due mesi di reality, un lungo viaggio di ritorno con scalo a Madrid e il caldo, il suo corpo ha ceduto: «Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare».

Il reality ha portato soddisfazioni ad Adinolfi, che è arrivato secondo dietro Cristina Plevani. Tuttavia, il prezzo pagato è stato alto, come ha spiegato a sulle colonne de «la Repubblica».

«Dal giorno in cui sono uscito di casa ho perso 34 chili, perché c'è stata una fase pre-isola in Honduras in cui ho perso agevolmente i primi sette chili di liquidi anche per la pesantissima umidità», ha riferito il 53enne.

«Poi sull'Isola in 57 giorni ne ho persi altri 27. È come essermi tolto da dosso quattro casse d'acqua di quelle che si comprano al supermercato. Pesano tanto sa, quattro casse», ha concluso il blogger.

