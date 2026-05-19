Mario Balotelli ha ufficializzato la sua relazione con Angelica Moccia attraverso i social network.
Come scrive «La Gazzetta dello Sport», l'attaccante bresciano ha ricondiviso una storia su Instagram che ritrae i due sorridenti e mano nella mano. Lo scatto pubblicato da lei ha confermato ufficialmente il legame che dura ormai da qualche tempo.
La storia d'amore è nata a Dubai, dove il calciatore gioca dal gennaio scorso per l'Al-Ittifaq Football Club, nella seconda serie degli Emirati Arabi. Con questa squadra sembra aver ritrovato serenità anche sul campo dove ha realizzato 5 gol in campionato fino a ora.
Chi è Angelica Moccia?
Angelica è italiana e proviene da Portogruaro in provincia di Venezia. È più giovane di Balotelli di sette anni e rappresenta una figura emergente nel mondo imprenditoriale e mediatico.
La sua carriera professionale è iniziata in Francia, dove ha lavorato per sei anni a Parigi nel settore della ristorazione insieme allo zio. In seguito ha colto un'opportunità negli Stati Uniti per perfezionare la conoscenza della lingua inglese.
Oggi vive a Dubai dove ricopre il ruolo di manager per l'Europa in Nextologies, un'azienda canadese che opera nel settore della tecnologia mediatica e gestisce la più grande rete di distribuzione di video podcast al mondo.
Angelica si occupa di soluzioni avanzate per lo streaming e il broadcast. Il suo lavoro include la gestione di hardware personalizzati e l'onboarding dei clienti oltre alla costruzione di canali fisici e in cloud.
Una turbolenta vita amorosa
Giova ricorda che la vita sentimentale del calciatore è passata spesso agli albori della cronaca rosa.
Tra le sue relazioni più mediatizzate c'è quella con la modella e showgirl Raffaella Fico tra il 2011 e il 2012, da cui è nata la sua primogenita Pia nel 2012, e che Balotelli ha riconosciuto ufficialmente nel 2014.
In seguito tra il 2013 e il 2014 ha avuto una relazione con la modella belga Fanny Neguesha. Nel settembre 2017 è diventato padre per la seconda volta del figlio Lion, nato dalla relazione con Clelia Carleen.