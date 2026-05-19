Il calciatore italiano Mario Balotelli (foto d'archivio). IMAGO/IPA Sport

La relazione tra il calciatore bresciano Mario Balotelli e la giovane manager Angelica Moccia è stata confermata sui social network. Un'immagine ha sancito l'amore tra i due.

Hai fretta? blue News riassume per te Mario Balotelli ha ufficializzato la sua relazione con Angelica Moccia su Instagram.

La coppia, che sarebbe legata da un po', ha condiviso sulle rispettive storie del social una foto che li ritrae sorridenti insieme.

Angelica è italiana, ma vive a Dubai dove lavora come manager per la compagnia olandese Nextologies. Mostra di più

Mario Balotelli ha ufficializzato la sua relazione con Angelica Moccia attraverso i social network.

Come scrive «La Gazzetta dello Sport», l'attaccante bresciano ha ricondiviso una storia su Instagram che ritrae i due sorridenti e mano nella mano. Lo scatto pubblicato da lei ha confermato ufficialmente il legame che dura ormai da qualche tempo.

La storia d'amore è nata a Dubai, dove il calciatore gioca dal gennaio scorso per l'Al-Ittifaq Football Club, nella seconda serie degli Emirati Arabi. Con questa squadra sembra aver ritrovato serenità anche sul campo dove ha realizzato 5 gol in campionato fino a ora.

Chi è Angelica Moccia?

Angelica è italiana e proviene da Portogruaro in provincia di Venezia. È più giovane di Balotelli di sette anni e rappresenta una figura emergente nel mondo imprenditoriale e mediatico.

La sua carriera professionale è iniziata in Francia, dove ha lavorato per sei anni a Parigi nel settore della ristorazione insieme allo zio. In seguito ha colto un'opportunità negli Stati Uniti per perfezionare la conoscenza della lingua inglese.

Oggi vive a Dubai dove ricopre il ruolo di manager per l'Europa in Nextologies, un'azienda canadese che opera nel settore della tecnologia mediatica e gestisce la più grande rete di distribuzione di video podcast al mondo.

Angelica si occupa di soluzioni avanzate per lo streaming e il broadcast. Il suo lavoro include la gestione di hardware personalizzati e l'onboarding dei clienti oltre alla costruzione di canali fisici e in cloud.

Una turbolenta vita amorosa

Giova ricorda che la vita sentimentale del calciatore è passata spesso agli albori della cronaca rosa.

Tra le sue relazioni più mediatizzate c'è quella con la modella e showgirl Raffaella Fico tra il 2011 e il 2012, da cui è nata la sua primogenita Pia nel 2012, e che Balotelli ha riconosciuto ufficialmente nel 2014.

In seguito tra il 2013 e il 2014 ha avuto una relazione con la modella belga Fanny Neguesha. Nel settembre 2017 è diventato padre per la seconda volta del figlio Lion, nato dalla relazione con Clelia Carleen.