Marion Cotillard

L'attrice francese raggiungerà sul set le protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Covermedia

Marion Cotillard sarà nel cast della quarta stagione di «The Morning Show». Come riporta Deadline, l'attrice Premio Oscar avrà un ruolo con un «importante arco narrativo» nella serie di successo.

La 48enne interpreterà «un'esperta operatrice proveniente da una storica famiglia europea», di nome Celine Dumont.

Marion si unisce al cast stellare dello show Apple TV+, di cui fanno già parte Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup e Jon Hamm.

L'ex star di «Friends», che interpreta il ruolo della protagonista insieme a Reese Witherspoon, ha parlato del rapporto indissolubile che la lega alla co-star, sul set e nella vita reale.

«Abbiamo un rapporto davvero interessante. È come se facessimo parte della stessa famiglia», ha detto a proposito dei loro personaggi. «Amiamo odiarci e amiamo amarci a vicenda, e penso che sia una dinamica davvero divertente quella che io e Reese interpretiamo. E, ovviamente, vorremmo rimanere insieme per sempre, penso. Lo spero, ma... non sappiamo davvero cosa succederà».

L'ultimo ruolo di Marion sul piccolo schermo è stato in «Extrapolations», altra serie Apple TV+.

Covermedia