Marisa Laurito

L'attrice ricorda un episodio degli inizi della carriera e il peso delle scelte affrontate dalle donne nello spettacolo.

Covermedia Covermedia

In occasione della Giornata internazionale della donna, Marisa Laurito torna con la memoria a un episodio che ha segnato profondamente il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

In un’intervista rilasciata a Leggo, l’attrice napoletana e direttrice artistica del Teatro Trianon Viviani ripercorre un momento preciso dei primi anni di lavoro, quando qualcuno cercò di indirizzare la sua carriera in modo molto diverso da quello che aveva immaginato.

«Mi volevano regalare a un produttore», racconta, ricordando una proposta che implicava un compromesso personale pur di ottenere opportunità lavorative. La giovane attrice, però, decise di non accettare.

Nel ricostruire quel momento, Laurito utilizza un’immagine che sintetizza il clima e il peso emotivo di quella scelta. «Avevo lo zaino pieno di sassi», spiega, riferendosi alle difficoltà e alle responsabilità che molte donne affrontavano – e spesso affrontano ancora – nei primi passi della carriera artistica.

Il ricordo diventa anche l’occasione per una riflessione su quanto il settore dello spettacolo sia cambiato negli anni. La sessantottenne sottolinea che oggi esistono maggiore consapevolezza e strumenti diversi rispetto al passato, anche se il tema della dignità professionale resta centrale.

Parallelamente l’attrice continua il suo lavoro culturale a Napoli. Alla guida del Teatro Trianon Viviani, incarico che ricopre dal 2017, è impegnata nella preparazione dei prossimi appuntamenti della stagione dedicata alla musica e alla tradizione partenopea.