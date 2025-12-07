Marisa Laurito a 360 gradi. Imago

Marisa Laurito ripercorre la sua carriera tra aneddoti, riconciliazioni e frecciate, celebrando i suoi maestri e togliendosi qualche sassolino contro Stefano De Martino e altri volti della TV italiana.

Hai fretta? blue News riassume per te Marisa Laurito celebra il premio Schippers raccontando a «Oggi» i legami profondi con Gigi Proietti, Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo.

L’artista rivela aneddoti personali, dagli scontri «leggendari» con Arbore ai ricordi più affettuosi dei suoi maestri e amici.

Non mancano le stoccate: da Stefano De Martino - «non paragonatelo a Arbore» - a Milly Carlucci, mentre ribadisce senza rimpianti la scelta di non avere figli. Mostra di più

Marisa Laurito non è soltanto un volto iconico dello spettacolo italiano: è un'artista a 360 gradi.

Allieva prediletta di Eduardo De Filippo, protagonista della comicità «arboriana», conduttrice televisiva e oggi anche pittrice e scultrice, la Laurito ha appena ricevuto un importante riconoscimento: il premio Schippers allo Spoleto Art Festival. «Mi piace misurarmi in ogni forma creativa», racconta nell’intervista rilasciata al settimanale «Oggi».

Nel colloquio Marisa ripercorre le tappe della sua carriera attraverso i grandi amici che l’hanno accompagnata. Di Gigi Proietti conserva un ricordo tenerissimo: «Il suo libro, con quella dedica meravigliosa - "Senza Marisa, non vale" - lo tengo sul tavolino del salotto. Per me è stato una guida, un uomo puro, rigoroso e tormentato».

Con Renzo Arbore, invece, c'è stato un celebre scontro che ancora oggi racconta con un sorriso: «Gli devo tantissimo, ma litigammo furiosamente quando mi costrinse a lasciare il mio amore di Bali».

La 74enne spiega che durante un viaggio sull'isola si era innamorata di un giovane francese e aveva persino immaginato di trasferirsi lì. «Renzo, in modalità padre severo, mi travolse di insulti: per lui era pura follia. Alla fine mi fece tornare a casa».

La stilettata a Stefano De Martino

Luciano De Crescenzo occupa un posto speciale nel suo cuore: «Era insieme padre e figlio, diventava intrattabile se non gli cucinavo gli spaghetti. Lui e Gigi sono ancora con me: ci parlo, ci canto, ogni giorno».

Non manca qualche stilettata ben assestata: su Stefano De Martino, ora alla guida di «Affari tuoi», dice senza esitazioni che i paragoni con Arbore sono «fuori luogo: Stefano è bravo, ma Renzo gioca in un'altra galassia». E su Milly Carlucci è altrettanto schietta: «Nel suo programma non tornerei mai: zero ironia».

Sul capitolo maternità, invece, nessun rimpianto. «Sono felice di non aver avuto figli. È stata una scelta di libertà», confessa con quella sincerità che da sempre la contraddistingue.