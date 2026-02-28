Il figlio di Mette-Marit, Marius Borg Høiby, in un'immagine d'archivio. Lise Aserud/NTB/AP

Sembra la trama di una soap opera infinita, con colpi di scena degni di Beautiful. E invece è tutto vero. Dal tribunale di Oslo, dove è in corso il processo a Marius Borg, esplode una rivelazione destinata a far tremare la monarchia norvegese: il figlio della principessa Mette-Marit sarebbe padre di un bambino. Un figlio di cui nessuno sapeva nulla.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante il processo a Marius Borg a Oslo è emersa la rivelazione choc: il figlio della principessa Mette-Marit sarebbe padre di un bambino.

A rivelarlo è stato un testimone, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

La Casa Reale e gli avvocati hanno mantenuto il silenzio.

Intanto una nota positiva arriva da Harald V, dimesso dall’ospedale di Tenerife dopo un’infezione e una disidratazione durante la vacanza per i suoi 89 anni. Mostra di più

La notizia è emersa durante il procedimento giudiziario che vede Marius Borg imputato a Oslo per 38 capi d’accusa, in gran parte di natura sessuale. A tirare fuori l’esistenza del presunto figlio è stato un testimone, amico di una delle vittime.

Come riportato da «Oggi», davanti ai giudici ha raccontato che la giovane, parlando della notte di violenza, gli avrebbe confidato un dettaglio sorprendente: «Lui le ha parlato della sua infanzia difficile e di suo figlio, le ha mostrato anche alcune foto del bambino. Questo le ha dato fiducia».

Parole pronunciate quasi con leggerezza, ma capaci di scatenare un terremoto mediatico.

Il muro della Casa Reale

I media norvegesi hanno subito cercato conferme. Risultato? Silenzio totale.

La Casa Reale ha fatto sapere di non commentare la vita privata di Borg, che non fa parte ufficialmente dell’istituzione. Anche i suoi legali hanno evitato qualsiasi conferma, invitando a non alimentare indiscrezioni. E lo stesso testimone, dopo la rivelazione, non ha aggiunto altro.

Eppure, in assenza di un divieto esplicito del tribunale, il quotidiano VG ha scelto di pubblicare la notizia.

Dimesso il sovrano

L’idea di Mette-Marit nonna di un bambino è un’immagine che nessuno aveva messo in conto.

La principessa si è allontanata dalla scena pubblica. Ufficialmente per motivi personali, ma anche per sottrarsi alle domande sul processo del figlio e alla sua controversa amicizia con Jeffrey Epstein.

Senza agenda ufficiale, si dedica alla famiglia, visita più volte Borg in carcere e affronta la sua fibrosi polmonare.

Nel pieno della tempesta, almeno una notizia rassicurante. Re Harald V è stato dimesso dall’ospedale di Tenerife, dove era stato ricoverato per un’infezione seguita da disidratazione durante la vacanza alle Canarie.

Il sovrano, che ha compiuto 89 anni, aveva scelto l’arcipelago per festeggiare e concedersi una pausa dai guai familiari.

Resterà alle Canarie fino al termine delle ferie, come previsto.