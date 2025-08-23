Marius Borg Høiby si esprime per la prima volta sulle accuse di stupro

Marius Borg Høiby è nei guai con la legge. IMAGO/NTB ROY

Il figlio maggiore della principessa ereditaria Mette-Marit, Marius Borg Høiby, è sotto processo in Norvegia per gravi accuse: è stato incriminato per 32 capi d'imputazione, tra cui quattro accuse di stupro. L'inizio del processo è previsto per l'inizio del 2026.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Marius Borg Høiby, il figlio maggiore della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, è stato accusato di 32 reati, tra cui quattro accuse di stupro.

Il principe ereditario Haakon sottolinea che saranno i tribunali a decidere sul caso, mentre la famiglia trova la situazione molto stressante.

L'inizio del processo è previsto per l'inizio del 2026: Høiby rischia fino a dieci anni di carcere. Mostra di più

È stato annunciato lunedì 18 agosto: Marius Borg Høiby (28 anni), figlio maggiore della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, è sotto processo. Lo ha annunciato il procuratore responsabile Sturla Henriksbø a Oslo. È accusato di 32 reati, tra cui quattro stupri.

La famiglia reale ha risposto alle accuse con una breve dichiarazione: «Spetta ai tribunali occuparsi di questo caso e prendere una decisione», ha citato l'emittente pubblica «NRK».

Il principe ereditario Haakon (52 anni) ha fatto la sua prima dichiarazione pubblica sulle accuse contro il figliastro: alle 11:30 di martedì 19 ha aperto la fiera «Aqua Nor 2025» a Trondheim, comparendo per la prima volta davanti alla stampa dopo l'annuncio.

«Adesso abbiamo chiarito quali sono le accuse, e il processo legale continua. Sarà il tribunale a decidere», ha dichiarato a «Se og Hør».

«Stiamo continuando a svolgere i nostri compiti al meglio, nel modo migliore possibile. Tutti coloro che sono coinvolti in questo caso lo trovano impegnativo e difficile», ha risposto quando gli è stato chiesto come la famiglia stia affrontando la situazione.

«Per quanto riguarda il caso vero e proprio, ci sono altri che possono rispondere meglio», ha concluso.

Marius parla delle accuse dopo il rinvio a giudizio

Mercoledì 20 Marius ha commentato per la prima volta le accuse. Il suo avvocato difensore Petar Sekulic ha dichiarato a «NRK»: «È un'accusa molto grave. Lui stesso la vede così. Continuerà a collaborare come fatto finora e farà la sua dichiarazione per chiarire il caso nel miglior modo possibile».

Secondo i suoi avvocati, il 28enne ammette alcuni episodi, come la violenza contro la sua ex compagna, ma nega la maggior parte delle accuse.

«A parte questo, però, nega più o meno la sua colpevolezza su tutti gli altri capi d'accusa», afferma il suo secondo avvocato difensore, Ellen Holager Andenæs.

Nonostante la gravità dei capi d'imputazione, l'ufficio del pubblico ministero non vede attualmente alcuna ragione per la detenzione preventiva.

Il procuratore Henriksbø ha dichiarato a «NRK»: «Non esistono le condizioni per arrestare e detenere Høiby. Non è necessario arrestarlo finché non si verificano nuove circostanze che lo rendano tale».

In buoni rapporti col patrigno

Marius e Haakon hanno sempre avuto un rapporto stretto. Il giovane aveva solo tre anni quando sua madre si trasferì a Ullevålsveien con il principe. Da allora fa parte della famiglia reale.

L'erede al trono non ha mai esitato a presentare il figliastro sotto una luce positiva. Ha persino parlato di lui nel suo discorso di nozze: «Grazie per avermi dato l'opportunità di vivere con Marius. Questo è un regalo per me», disse all'epoca, visibilmente grato a Mette-Marit.

Quando il «caso Marius» è diventato pubblico nell'agosto dello scorso anno, Haakon ha parlato a nome della famiglia reale. «Siamo molto uniti. Per questo sapevamo di ciò che Marius ci aveva detto e anche di alcune difficoltà. Ma non voglio entrare nei dettagli», aveva detto alla «NRK».

Il processo inizierà all'inizio del 2026

Il giorno successivo all'annuncio delle accuse contro il figlio, era il compleanno di Mette-Marit.

Sull'account Instagram ufficiale della famiglia reale norvegese è apparso solo un breve messaggio di auguri: «Buon compleanno alla principessa ereditaria Mette-Marit, che oggi festeggia il suo compleanno!».

Il processo contro Marius Borg Høiby dovrebbe iniziare all'inizio del 2026. La pena massima prevista è di dieci anni di carcere.