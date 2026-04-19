A cinque anni dalla rottura, il rapper e la popstar tornano fianco a fianco sul palco: duetto carico di emozione sulle note di «Niente canzoni d’amore».

Hai fretta? blue News riassume per te Durante il Marra Block Party alla Barona, Marracash ha sorpreso il pubblico invitando sul palco Elodie, sua ex compagna, per un duetto emozionante su «Niente canzoni d’amore».

Davanti a 7.400 persone, i due hanno condiviso un momento intenso, culminato in un abbraccio al termine della canzone.

Il brano, pubblicato nel 2016, è diventato negli anni il simbolo della loro relazione, mai dimenticata dai fan.

L’evento aveva anche uno scopo solidale: i proventi saranno destinati a progetti sociali e alla riqualificazione degli spazi per i giovani del quartiere. Mostra di più

Una scena così, in zona Barona, non l’aveva prevista nessuno. Nemmeno i fan più ottimisti. Durante il «Marra Block Party», nel quartiere dove è cresciuto Marracash, il pubblico si è trovato davanti a una sorpresa clamorosa: l’arrivo sul palco di Elodie.

Come racconta «SkyTG24», i due si sono ritrovati sotto i riflettori per cantare insieme «Niente canzoni d’amore», regalando al pubblico un momento intenso, sospeso tra musica e ricordi.

Il ritornello – «Ci sarà sempre un po’ di te in me, ci sarà sempre un po’ di me in te» – ha fatto il resto, accendendo l’emozione tra la folla.

Alla fine dell’esibizione, l’abbraccio. Lungo, spontaneo, accolto da un boato.

Un brano diventato simbolo

La canzone nasce nel 2016 con la voce di Federica Abbate, ma negli anni è diventata molto più di un semplice pezzo: per i fan è il simbolo della storia tra Marracash ed Elodie.

Lei stessa l’aveva reinterpretata nel 2020, e ancora nel 2025, durante il concerto a San Siro, aveva scelto di portarla sul palco.

Un segnale chiaro: quel legame, durato due anni, non è mai stato dimenticato.

La relazione era nata dopo il featuring in Margarita e si era chiusa attorno all’uscita dell’album «Noi, loro, gli altri», dove Elodie appare anche in copertina.

Per anni i fan hanno sognato un riavvicinamento sentimentale. Ma entrambi hanno sempre frenato le speculazioni, parlando di affetto e rispetto rimasti intatti, senza lasciare spazio a ipotesi romantiche.

Peraltro, da settimane ormai si rincorrono i gossip secondo cui Elodie avrebbe una relazione con la ballerina Franceska Nerudini.

Non solo musica: l’evento solidale

Come riporta «Il Messaggero», dietro lo show c’è anche un progetto concreto. Il «Marra Block Party» non è stato solo spettacolo, ma un’iniziativa pensata per dare qualcosa indietro al quartiere.

L’evento, voluto fortemente da Marracash, ha previsto una priorità di acquisto per i residenti del Municipio 6. L’obiettivo è chiaro: sostenere i giovani del quartiere.

L’intero ricavato sarà destinato ad attività sociali e alla riqualificazione degli spazi dedicati ai ragazzi. I costi organizzativi, invece, sono stati coperti da partner e sponsor coinvolti anche nella raccolta fondi.