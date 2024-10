Martin Scorsese

Il regista esprime la volontà di continuare a girare nuovi film e raccontare nuove storie.

Covermedia

Martin Scorsese non è affatto intenzionato a lasciare il mondo del cinema. Il regista sta per compiere 82 anni, ma spera di poter girare nuovi film nonostante l'età avanzata. A confermarlo è stato lo stesso Scorsese durante la cerimonia per la consegna del Premio Stella della Mole al Museo Nazionale del Cinema a Torino.

«Non intendo dire addio al cinema. Devo ancora fare alcuni film, spero che Dio mi dia la forza per poterli fare», ha dichiarato la star.

Martin ha svelato alcuni dettagli sul suo nuovo progetto a cui sta attualmente lavorando in Italia: «Sto girando tra Ustica e Taormina. È un documentario sull'archeologia marina». Il film documentario dovrebbe raccontare la storia dell'archeologa sottomarina Lisa Briggs e del suo progetto di ricerca Shipwreck of Sicily.

Ha diretto 26 film e 16 documentari

Nel corso della sua carriera, Scorsese ha diretto 26 film e 16 documentari. Ha debuttato con un cortometraggio intitolato «Vesuvius VI», nel 1959.

Ha diretto film iconici come «Taxi Driver», «Toro Scatenato» e «Quei Bravi Ragazzi».

Il suo film più recente, «Killers of the Flower Moon», ha conquistato 10 nomination all'Oscar, inclusa quella di Miglior Film e Miglior Regia.

