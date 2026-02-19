Martin Scorsese

Il regista premio Oscar Martin Scorsese presta la voce a un mercante alieno nel nuovo film della saga, in arrivo il 22 maggio nelle sale. Una sorpresa svelata dal trailer ufficiale che unisce l'autore di «Quei bravi ragazzi» alla galassia creata da George Lucas.

Martin Scorsese entra ufficialmente nell'universo di Star Wars.

Il regista di «Quei bravi ragazzi» fa parte del cast del nuovo film «The Mandalorian and Grogu», primo lungometraggio della saga dopo sette anni di assenza dal grande schermo.

La notizia emerge dal trailer ufficiale, che rivela la sua partecipazione con un cameo vocale destinato a far discutere cinefili e fan della space opera.

Nel film, Scorsese presta la voce a un mercante ardenniano dalle sembianze scimmiesche e dotato di quattro braccia. Nella clip diffusa online, Din Djarin – interpretato da Pedro Pascal – si avvicina al negoziante per ottenere informazioni.

Dopo aver appoggiato una moneta sul bancone, la creatura esclama: «Woah, per questo prezzo ti dico tutto quello che vuoi». Ma quando il cacciatore di taglie rivela di essere «in cerca di un Hutt», la risposta cambia tono: «Chiuso per stanotte! Grazie», e la serranda cala bruscamente.

Nelle sale italiane dal 22 maggio

A confermare il cameo è l'account ufficiale di Star Wars su X, che condivide il video accompagnandolo con la frase: «Cinema allo stato puro... Martin Scorsese si unisce a «The Mandalorian and Grogu» solo al cinema e in IMAX dal 22 maggio».

Un endorsement che suona come un piccolo cortocircuito metacinematografico, considerando le storiche riserve del regista sul cinema supereroistico e sui franchise contemporanei.

«The Mandalorian and Grogu» segue le avventure di Din Djarin e Grogu – il personaggio ribattezzato dai fan Baby Yoda – in una galassia che prova a ricostruirsi dopo la caduta dell'Impero. Nel cast figurano anche Sigourney Weaver, mentre Jeremy Allen White dà voce a Rotta the Hutt, figlio del signore del crimine Jabba the Hutt.

Diretto da Jon Favreau, creatore della serie «The Mandalorian», il film rappresenta la naturale prosecuzione delle tre stagioni televisive che hanno rilanciato il franchise in streaming. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 22 maggio, anche in formato IMAX.

Per Scorsese non è la prima incursione davanti al microfono o alla macchina da presa in veste di attore. Nel 2004 aveva già doppiato un personaggio animato in «Shark Tale», e nel corso della carriera è apparso in piccoli ruoli nei suoi stessi film, da «Taxi Driver» a «Toro scatenato», passando per «Gangs of New York» e «Killers of the Flower Moon». Di recente ha interpretato una versione romanzata di sé nella serie comedy «The Studio».