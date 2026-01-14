  1. Clienti privati
Ecco come stà Martina Colombari: controlli medici dopo «Ballando con le Stelle»

Covermedia

14.1.2026 - 13:00

Martina Colombari
Martina Colombari
covermedia

Tre risonanze magnetiche e un'ecografia dopo la fine dello show di Rai 1.

Covermedia

14.01.2026, 13:00

14.01.2026, 13:10

Martina Colombari aggiorna i fan sulle sue condizioni.

A pochi giorni dalla conclusione di «Ballando con le Stelle», l’attrice ed ex Miss Italia è tornata sui social per chiarire l’entità degli accertamenti medici effettuati al termine dell’esperienza televisiva che l’ha vista tra le protagoniste dell’ultima edizione dello show di Rai 1.

«Ho fatto tre risonanze magnetiche e un’ecografia», ha spiegato la Colombari, precisando che si è trattato di controlli successivi alla fine della gara. Esami di routine, legati allo sforzo fisico accumulato nel corso di settimane di prove, allenamenti quotidiani e dirette in prima serata, necessari per monitorare articolazioni e muscolatura dopo un impegno atletico prolungato.

Nel suo racconto, l’attrice ha scelto toni rassicuranti, evitando qualsiasi allarmismo. «Post «Ballando con le Stelle», ma ne è valsa la pena», ha aggiunto, rivendicando il valore dell’esperienza nonostante i piccoli acciacchi emersi a posteriori. Un messaggio che conferma come la partecipazione allo show sia stata vissuta come una vera sfida personale, affrontata con disciplina e determinazione.

Con la consueta ironia, la 50enne ha anche accennato alle zone più sollecitate dal lavoro in pista, in particolare ginocchia e caviglie, ridimensionando le preoccupazioni e restituendo un quadro di normalità dopo un percorso fisicamente impegnativo.

Archiviata l’esperienza a «Ballando con le Stelle», Martina Colombari è già tornata al cinema. L’attrice è infatti nel cast di «Buen Camino», commedia dal successo strepitoso diretta da Checco Zalone, attualmente nelle sale, che segna il suo ritorno sul grande schermo.

