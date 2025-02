Martina Colombari Covermedia

L'ex Miss Italia, Martina Colombari, racconta il segreto del suo matrimonio con l'ex calciatore Billy Costacurta: «Io parlo tanto, lui è rigido, ma ci bilanciamo. E a volte stiamo solo respirandoci».

Martina Colombari e Alessandro «Billy» Costacurta sono una delle coppie più longeve e affiatate dello spettacolo italiano. In un mondo dove le storie d'amore tra personaggi pubblici spesso non durano, il loro legame resiste da quasi trent'anni.

Ospite di Francesca Fialdini a «Da noi a ruota libera», Martina ha raccontato il segreto della loro relazione, paragonandola con ironia a quella di una delle coppie più iconiche della televisione italiana: «Siamo un po' come Sandra e Raimondo».

Un matrimonio solido, costruito sulla complicità ma anche sul rispetto degli spazi personali: «Credo che il segreto sia mantenere i propri spazi, senza perdere il piacere di stare insieme». Un equilibrio che per loro sembra funzionare alla perfezione.

Il romanticismo non manca mai

Nonostante il tempo passato insieme, il romanticismo non è mai mancato: «Festeggiamo tutto: San Valentino, l'anniversario del matrimonio, il primo incontro e persino il primo bacio», ha rivelato l'attrice.

Ma la vera forza della coppia sta nell'accettare le reciproche differenze caratteriali: «Io parlo tanto, lui è molto più rigido e schematico», ha raccontato, spiegando come abbiano imparato a bilanciarsi negli anni.

E poi c'è quell'intesa profonda che non ha bisogno di troppe parole: «A volte stiamo semplicemente in silenzio, respirandoci», ha confessato Martina, sottolineando la capacità di stare bene insieme anche senza dover riempire ogni momento di parole.

«Ogni mamma deve costantemente rimettersi in discussione»

Martina si è aperta anche sul suo ruolo di madre, un'esperienza che negli ultimi anni ha comportato non poche sfide a causa delle difficoltà affrontate dal figlio Achille.

Si definisce una «mamma aquila», capace di prendersi il tempo necessario per riformare becco e ali, pronta a una nuova rinascita accanto a lui.

«Ogni mamma deve costantemente rimettersi in discussione – afferma – non siamo strutturate né pronte, perché non conosciamo questa nuova realtà, cambiata ed evoluta rispetto ai nostri tempi».

Un percorso di crescita condiviso, che Martina vive con profonda dedizione e amore incondizionato: «Abbiamo un grosso compito, li portiamo nove mesi in pancia e poi cerchiamo di seguirli, non da davanti né da dietro, ma standogli sempre al fianco».

Un legame essenziale per la sua vita, che va oltre la carriera e il successo: «Non potrei pensare di dedicarmi solo alla mia carriera senza persone che mi amano e che amo al mio fianco».