Da Tomba a Costacurta, passando per la maternità, i giudizi, il controllo e la voglia di mettersi sempre alla prova: a pochi mesi dai 50 anni, Martina Colombari si racconta senza filtri.

A pochi mesi dai cinquant'anni, Martina Colombari si racconta in un'intervista al «Corriere della Sera» firmata da Francesca Angeleri. L'attrice, ex Miss Italia, oggi è una donna consapevole, ironica e in equilibrio, anche dopo ventinove anni accanto a Billy Costacurta.

Un'unione solida, anche se non priva di diverbi – come quelli al volante: «Quando guida, diventa un altro. Al primo semaforo parte con le imprecazioni. Gli dico che è la persona più brutta che conosco, e litighiamo».

Ma poi sorride, e ammette: «Fisicamente gli piaccio ancora molto. Anche per questo vado sempre in palestra: non sopporterei che si trovasse un'amante di trent'anni».

La loro è una storia di equilibrio. Lei romagnola, espansiva, lui padovano-friulano, riservato. «Ci bilanciamo. Abbiamo trasformato la passione in qualcosa di più solido. E non lo vorrei un amore come a vent'anni. Oggi amore è anche darsi tempo, sapendo che l'altro lo rispetta».

«Cambiavo ragazzo ogni mese»

Eppure, prima di Billy, confessa: «Cambiavo ragazzo ogni mese. Ma poi è arrivato lui». Prima ancora, l'amore da copertina con Alberto Tomba. «Una favola alla Disney: la più bella d'Italia e il campione. Ma finì quando uscii dall'ombra. Dopo la copertina di ‹7› con il titolo ‹Io sono mia›, tutti mi odiarono. Come se gli avessi portato via attenzione. Era amore vero: il primo, il primo tutto».

Tomba oggi si tiene defilato, e secondo Martina è comprensibile: «Non abbiamo mai affrontato davvero l'argomento, ma smettere è sempre traumatico per uno sportivo. Di colpo ti manca ciò che ti ha definito per tutta la vita».

Lo stesso vale, in parte, anche per Costacurta. «Ma il calcio è uno sport di squadra. E poi a Sky ha trovato un ambiente bello. E ha me accanto».

«Un genitore deve sapere quando fare un passo indietro»

Non ha mai nascosto la sua mania del controllo. «Prenoto i ristoranti prima ancora che parta la tournée. Ma sto imparando ad abbassare il livello di allerta».

Un percorso che le ha insegnato soprattutto Achille, suo figlio: «Un genitore non è un carabiniere. Deve sapere quando fare un passo indietro». Quando il ragazzo ha attraversato un momento difficile, i riflettori si sono accesi feroci.

«Essere figlio di due personaggi pubblici non aiuta. Ma ci siamo stati. Sempre. Anche quando era piccolo, solo Billy ed io, poche tate».

La cattiveria più dura? «Una giornalista mi disse in TV che mio figlio aveva bisogno di una madre, non di una donna. È stato tremendo. Ma ho trovato chi mi ha aiutata».

Oggi Achille sta meglio, è seguito da professionisti. E lei consiglia a tutte le madri: «Tenetevi pronte. E non giudicate. C'è chi ha figli che non escono da anni, chi lotta contro i disturbi alimentari. Il confronto tra genitori è fondamentale».

«La bellezza? Non mi pesa più»

La maternità ha messo alla prova anche la sua sicurezza, ma oggi a quasi 50 anni, Martina è una donna in equilibrio. «La bellezza? Non mi pesa più. L'ho trattata come fosse un talento, usandola quando serviva. Ma in questo ambiente, se sei bella, sei meno credibile».

E se si sente ancora ammirata? «Certo. Mio marito dice che, se ci lasciassimo, troverei un uomo il giorno dopo. Mi fa piacere, ma è anche il frutto della cura di sé. Se ti ami, si vede. Me l'ha insegnato mia madre».

Ha incontrato molte figure ispiratrici nella vita, ma alcune sono rimaste indelebili. «Rita Levi Montalcini venne a inaugurare il mio liceo. La sua frase è un mantra per me: "Meglio aggiungere vita ai giorni che giorni alla vita"».

La colpiscono le persone che agiscono, che lasciano il segno. Come Padre Frechette della Fondazione Rava, con cui è tornata ad Haiti. «Vorrei tornarci. È un'esperienza che mi ha cambiata».

Pechino Express? «È stata un'esperienza meravigliosa»

Ne ha vissute molte, tra cui Pechino Express, condiviso proprio con Achille. «È stata un'esperienza meravigliosa. Perfetta per festeggiare i 50, se non l'avessi già fatta».

Per celebrare quel traguardo che oggi si avvicina, sogna qualcosa che la metta alla prova. «Achille aveva prenotato un lancio col paracadute... poi il tempo non lo ha permesso. Ma vorrei farlo. Voglio superare un mio limite».

E se potesse scegliere una carriera parallela? «Avrei voluto condurre un telegiornale. Sono cresciuta con Lilli Gruber».

Oggi, a pochi mesi dai cinquant'anni, Colombari ha fatto pace con sé stessa. «Passi anni a dimostrare che sei una buona madre, attrice, moglie... Poi capisci che non devi più sentirti giudicata. E ti liberi».