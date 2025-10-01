  1. Clienti privati
Le reazioni Martina Colombari risponde alle critiche dopo Ballando: «Non mi è concesso essere vulnerabile»

Covermedia

1.10.2025 - 13:00

Martina Colombari
Martina Colombari
Covermedia

L'attrice si difende a cuore aperto nell'intervista a «La Volta Buona» con Caterina Balivo.

Covermedia

01.10.2025, 13:00

01.10.2025, 13:37

Martina Colombari affronta a viso scoperto le reazioni suscitate dalla sua partecipazione a «Ballando con le stelle».

Ospite a «La Volta Buona», l'attrice ha confermato che «su quella pista non è scesa un personaggio, è scesa Martina», replicando a chi l'ha definita troppo rigida o poco emotiva.

«Sono donna di spettacolo, ma sabato sera su quella pista non è scesa un personaggio, è scesa Martina», ha detto la Colombari durante l'intervista con Caterina Balivo, sottolineando come il giudizio sul suo atteggiamento ignori le complessità personali e le difficoltà vissute nel tempo. Racconta di una vita segnata dalla necessità di «strutturarsi tanto» per reggere pressioni familiari e professionali, e afferma con fermezza: «Se non fossi stata così corazzata, non sarei riuscita a reggere tutto quello che è successo».

Con voce emozionata, l'ex Miss Italia ha aggiunto: «Non mi è concesso essere leggera e vulnerabile», rivelando che il suo percorso personale ha influenzato in misura decisiva la sua presenza sul palcoscenico televisivo.

