Martina Colombari rivela perché suo marito, Billy Costacurta, è come Rocco Siffredi

Durante un'intervista a «Belve», Martina Colombari ha condiviso momenti toccanti parlando delle difficoltà affrontate dal figlio Achille, rivelando come queste esperienze abbiano rafforzato la sua famiglia.

Durante la trasmissione televisiva «Belve», in onda su Rai 2, Martina Colombari ha partecipato come ospite, offrendo un'intervista ricca di emozioni.

L'attrice ha parlato apertamente delle sfide affrontate dal figlio Achille, non riuscendo a trattenere la commozione.

Nel dialogo con Francesca Fagnani, la ex miss Italia ha condiviso come le difficoltà del figlio abbiano influenzato la sua famiglia. Ha spiegato che queste esperienze hanno rafforzato il legame con il marito, Billy Costacurta, sottolineando che quando un membro della famiglia soffre, l'intera famiglia ne risente.

«Se questo ci ha più unito o allontanato con mio marito? Ci ha rafforzato come coppia e come famiglia. Se si ammala un familiare si ammala tutta la famiglia. Quando ci sono stati episodi gravi come mi sono comportata? Non sono una super mamma. Sono una mamma che ha agito con il cuore, che ha chiesto aiuto», ha detto l'attrice.

«Si trattava di mettere in sicurezza nostro figlio, anche con scelte dolorose. Ma se tu hai un figlio con un tumore gli fai fare la chemioterapia e se hai un figlio che ha degli episodi psicotici o un suo malessere e non sai come poterlo aiutare, devi farlo fare a chi ne è competente».

Billy si paragona a Rocco Siffredi

Successivamente, la 50enne ha parlato della sua relazione con il marito Billy Costacurta, sposato nel 2004, raccontando un aneddoto divertente in cui il marito si paragona a Rocco Siffredi.

«In che senso?», chiede divertita la giornalista in studio. «Mio marito mi dice sempre che ha un gran sedere».

Ha anche menzionato la sua passata relazione con il leggendario sciatore Alberto Tomba, descrivendola come un grande amore che avrebbe potuto durare più a lungo senza le interferenze esterne.