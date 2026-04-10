Da «Amici» a «Affari Tuoi»La ballerina Martina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Covermedia
10.4.2026 - 16:30
La ballerina di «Affari Tuoi» Martina Miliddi si racconta tra lutto, carriera e il legame con il conduttore.
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10.04.2026, 16:30
10.04.2026, 16:35
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Martina Miliddi parla del padre scomparso e chiarisce su Stefano De Martino.
La ballerina lanciata da «Amici» vive una fase di forte esposizione grazie al ruolo in «Affari Tuoi», ma il racconto più intenso riguarda la sfera personale, segnata da una perdita che continua a influenzarne il presente.
In un’intervista al settimanale «Oggi», spiega quanto il padre, scomparso quando aveva nove anni, resti una presenza costante: «Credo che da qualche parte ci sia mio papà Antonio a proteggermi. Lui c’è, lo percepisco».
Un passaggio che restituisce una dimensione intima, lontana dalle dinamiche più leggere del gossip.
De Martino una figura centrale nella sua crescita televisiva
Nel percorso professionale recente trova spazio anche il rapporto con Stefano De Martino, figura centrale nella sua crescita televisiva. La danzatrice chiarisce il tono del legame, allontanando interpretazioni ambigue: «È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice».
Parole che definiscono un rapporto di stima e riconoscenza maturato dopo l’esperienza condivisa nel talent che l’ha resa nota al grande pubblico.
Nello stesso contesto, ridimensiona anche ogni ipotesi di rivalità con Samira Lui, sottolineando la distanza tra percorsi e ruoli: «L’ammiro e stimo enormemente».
Un chiarimento che riporta il discorso su un piano lineare, senza tensioni costruite.
Intanto la presenza nel game show di Rai 1 prosegue nella stagione in corso, consolidando una visibilità crescente e aprendo a possibili nuovi sviluppi nel percorso televisivo della ballerina.