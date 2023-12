Martina Stella

L'attrice lanciata da Gabriele Muccino ha annunciato la separazione dal procuratore sportivo sposato nel 2016.

Martina Stella è di nuovo single: è finito il suo matrimonio con Andrea Manfredonia.

A dare l'annuncio la diretta interessata sulle pagine del settimanale Oggi: «Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita. Ad agosto mi sono separata. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili».

La Stella si è detta inoltre «molto delusa, non me l'aspettavo». Dall’ex marito Martina ha avuto nel 2021 il piccolo Leonardo. L’artista è mamma anche di Ginevra, nata dodici anni fa da un precedente legame.

Legata in passato al pilota di motociclismo Valentino Rossi, al manager Lapo Elkann e all’attore Primo Reggiani, Martina Stella ha ammesso «di non aver avuto molta fortuna in amore». E ha ribadito: «La mia storia è fatta di cadute e risalite. Sono nel momento della ricostruzione e rimango una donna che continua a inseguire la felicità».

Covermedia