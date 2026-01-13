Mary J. Blige

La regina dell'hip-hop soul promette uno spettacolo teatrale, intimo e ricco di sorprese, tra musica e racconto personale.

Mary J. Blige è pronta a lasciare il segno anche a Las Vegas. L'artista ha annunciato la sua prima residency nella capitale mondiale dell'intrattenimento, intitolata «Mary J. Blige: My Life, My Story».

I concerti si terranno al Dolby Live at Park MGM a partire dal 1° maggio 2026, con dieci date già confermate fino a luglio. «Annunciare questa residency è qualcosa che sognavo da tempo», ha dichiarato. «È un'occasione per riunire fan da città, stati e Paesi diversi e vivere qualcosa insieme».

Lo spettacolo sarà costruito come un racconto teatrale, con attori e attrici a intrecciare musica e narrazione. «Sarà più teatrale, ma sempre divertente. La musica racconterà la storia», ha spiegato, anticipando anche la presenza di brani mai eseguiti dal vivo.

L'artista ha pubblicato il suo 15mo album, «Gratitude», nel novembre 2024 e ha recentemente concluso il tour «For My Fans». I biglietti saranno in vendita dal 16 gennaio.