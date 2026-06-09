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«Storia della mia famiglia» Massimiliano Caiazzo: «Interpretare Pino Daniele è stata l'esperienza più difficile della mia vita»

Covermedia

9.6.2026 - 11:00

Massimiliano Caiazzo
Massimiliano Caiazzo
Covermedia

L'attore presenta la nuova stagione di «Storia della mia famiglia» e parla del film su Pino Daniele che ha cambiato la sua carriera.

Covermedia

09.06.2026, 11:00

09.06.2026, 11:05

Massimiliano Caiazzo non ha dubbi: interpretare Pino Daniele è stata la prova più impegnativa della sua carriera.

L'attore napoletano, protagonista del film «Je so' pazzo» dedicato a Pino Daniele, ha definito il progetto «l'esperienza più bella, più difficile e più soddisfacente» della sua vita professionale.

Parole che arrivano alla vigilia del ritorno su Netflix con la seconda stagione di «Storia della mia famiglia». Dal 10 giugno il pubblico ritroverà Valerio alle prese con nuove sfide familiari e con l'ingombrante figura del padre Gaetano, interpretato da Sergio Castellitto.

Nell'intervista rilasciata a Repubblica, Caiazzo ha spiegato che interpretare il cantautore napoletano ha rappresentato una sfida senza precedenti: «È stata l'esperienza più bella, più difficile e più soddisfacente di tutta la mia vita. Dal punto di vista professionale».

È proprio il biopic a segnare una fase importante del suo percorso artistico. Per prepararsi al ruolo, l'attore ha raccontato di aver messo su una ventina di chili, affrontando una trasformazione fisica significativa.

Diretto da Nicola Prosatore, «Je so' pazzo» racconterà gli anni della formazione e dell'affermazione artistica di Pino Daniele. Il film porterà sullo schermo la storia di uno degli artisti più influenti della musica italiana, affidando a Caiazzo il compito di interpretarne gli anni della crescita umana e professionale.

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