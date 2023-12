Massimiliano Gallo

L’attore in team con Vanessa Scalera sarà protagonista della commedia di De Filippo il 18 dicembre alle 21:25 su Rai 1 e su RaiPlay.

Torna il 18 dicembre in prime time la nuova versione televisiva della commedia di Eduardo De Filippo, intitolata «Napoli milionaria!», che vede nel ruolo di protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera.

La coppia, reduce dal successo dell'ultima stagione di «Imma Tataranni Sostituto procuratore», sarà on air il 18 dicembre alle 21:25 su Rai 1 e su RaiPlay.

La trama ruota attorno a marito e moglie, genitori di tre figli, che cercano di sopravvivere nell’ultimo anno della guerra, prima di trovarsi di fronte all’improvvisa abbondanza e ricchezza che travolge la città.

«“Napoli milionaria!» è il capolavoro assoluto di Eduardo – precisa Gallo durante la presentazione a Viale Mazzini, come riporta l’Ansa -. Per interpretare Gennaro Jovine che torna dal fronte, ho voluto fare anche un lavoro molto fisico, sono dimagrito 5 chili per il ruolo. Corono il sogno di una vita. È un'opera attualissima, e pensare che Eduardo in 20 giorni la scrisse mentre finiva la guerra, fa venire i brividi. Pronunciare quella frase: «Ha da passà 'a nuttata», in tv era il mio sogno e dimostra la grandezza di De Filippo che era avanti anni luce. Riportare in tv l'opera di Eduardo è un'operazione culturale importante. C'è una poetica e un'umanità straordinaria in lui sempre – continua Gallo -. Ci racconta cosa accade alle persone durante e dopo ogni tipo di guerra, le macerie non sono i palazzi caduti, ma quelle che si portano dentro gli uomini dopo, le persone cambiano, hanno ferite che non si vedono. «Napoli milionaria!» dopo Filumena, un modo per far arrivare Eduardo a tutti, senza snaturarlo, rispettandolo».

Anche la Scalera ha voluto omaggiare il grande drammaturgo.

«Ci sono tre Amelie, la prima, che vive nella miseria, durante la guerra, la seconda che intuisce che il contrabbando è la svolta, che pensa che i soldi siano la felicità e diventa avida. Il momento che mi ha suggestionato di più quando vediamo questa donna guardare il mare per la prima volta quando è con Errico Settebellizze (personaggio del film, ndr), infine la nemesi con la malattia della figlia più piccola che la fa rinsavire».

Covermedia