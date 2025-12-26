TVMassimiliano Ossini debutta con «La città ideale» su Rai 3
Covermedia
26.12.2025 - 13:00
Massimiliano Ossini inaugura su Rai 3 «La città ideale».
Covermedia
26.12.2025, 13:00
26.12.2025, 13:03
Covermedia
Il nuovo programma che parte sabato 27 dicembre in prima serata e mette sotto la lente i fattori che rendono una comunità davvero vivibile.
L'idea nasce da una domanda guida: «che cosa rende davvero ideale una città?», e si sviluppa puntata dopo puntata attorno a pilastri concreti: sanità, sicurezza, welfare, terzo settore, sostenibilità, con focus anche su natalità, anziani e socialità.
La promessa è un racconto accessibile, che combina dati, storie e modelli replicabili, senza scivolare nel catalogo di buone intenzioni.
L'esordio guarda lontano: riflettori accesi su Singapore, raccontata come «città giardino» per eccellenza, tra foreste verticali, super-alberi tecnologici e progetti urbani che hanno provato a mettere l'ecologia al centro dello sviluppo, pur in un contesto di altissima densità.
Accanto a Ossini c'è il divulgatore scientifico Francesco Petretti, mentre tra gli ospiti annunciati figurano Alberto Angela, il maestro Nicola Piovani, il professor Silvio Garattini e l'attore Giuseppe Zeno.
Le indicazioni ufficiali oscillano tra le 21.20 e le 21.45: resta comunque un appuntamento di prime time, con disponibilità anche su RaiPlay.